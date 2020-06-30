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«Мне нужно было устроиться в гимназию»? Как обжалуют отказ о включении в избирательную комиссию

30.06.2020 18:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчанин Виталий Бычик хотел стать членом участковой комиссии, которая находится в гимназии № 12. 24 июня в Администрации Московского района Минска голосовали за кандидатов, заседания проходило онлайн. Три человека проголосовало «за» Виталия, ноль «против», шесть «воздержались». Но итоговые цифры были озвучены иные: один «за», двое «против» и шесть «воздержались». В состав комиссии вошли работники гимназии, с опытом работы на прошлых выборах. А Виталий пошел в суд.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Поскольку на избирательном участке № 37 был конкурс, по каждому кандидату голосовали отдельно. Первым голосовали (по алфавиту) за Виталия Бычика, на прямой трансляции мы видим, как три человека поднимают руки «за»,"против" - ни одного, «воздержались» — шесть. В конце секретарь комиссии озвучивает итоги голосования по участку: «за» Бычика — один, «против» — два, «воздержались» — шесть.

В своей жалобе Виталий Бычик указал, что решение принято неверно, «в результате неправильного подсчета голосов».

— Ни один из членов комиссии не был против, чтобы Виталий Бычик был включен в комиссию, это можно увидеть на видео, — пояснял он в суде. — Когда я увидел во время прямой трансляции заседания, что за меня проголосовало три человека, один был против, а остальные воздержались, уже сам себя поздравил. Но через несколько минут зачитали другие цифры, неправильно посчитали поднятые руки. У меня есть глаза, я видел, как было на самом деле. В итоге в состав комиссии на участке № 37, который находится в гимназии № 12, вошли только сотрудники этой гимназии. Считаю, что это дискриминационный подход. Получается, чтобы попасть в комиссию, мне нужно было устроиться в гимназию? Не считаю, что у меня меньше прав быть представленным в комиссии. Я занимаю управленческую должность, под моим руководством работает 50 человек, я умею работать с людьми — честно и открыто. И не вижу, в чем я уступаю учителям. Перед голосованием озвучили, что по моей кандидатуре есть краткая биографическая справка, но ее не зачитали, хотя там было указано, что за 10 лет я вырос от простого сотрудника до начальника отдела (Виталий работает в IT-компании — Прим. TUT.BY).

На 37-й участок для голосования было подано 16 заявок на 11 мест, которые ранее определили в Администрации района, то есть конкурс составил 1,5 человека на место.

В суде позицию Администрации Московского района представлял начальник отдела городского хозяйства Игорь Чернецкий. Он пояснил, что комиссия принимает решение «простым большинством»:

— За Бычика было меньше голосов «за», чем за иных претендентов, которые в итоге прошли, поэтому он и не был включен в состав комиссии.

Суд запросил у Администрации района видеозапись заседания, но выяснилось, что чиновники ее не сохранили. Но так и трансляции всех заседаний записаны выдвиженцами, в суде запись все-таки показали.

— Согласно рекомендации ЦИК, мы должны либо выложить на сайте запись заседания, либо провести прямую трансляцию, мы проводили трансляцию, — пояснил Чернецкий.

— Почему по кандидатуре Бычика озвученные итоговые цифры отличались от фактического голосования? —  уточнил у него адвокат Владимир Пыльченко.

— Этого я пояснить не могу. В протоколе записано так, как голосовали и как указано в жалобе — три человека «за», шесть «воздержались», ноль «против».

Адвокат пытался выяснить, равноценны ли для Администрации района голоса «против» и «воздержался», однако чиновник не смог дать четкий ответ, повторил, что решение принимается «простым большинством».

— Ну, а если бы все девять голосов были бы «воздержался»? Вошел бы в состав комиссии выдвиженец? — продолжил защитник.

— Я этот вопрос вообще не понимаю. Говорю же, голосуют простым большинством, — ответил Игорь Чернецкий.

Прокурор, присутствовавший на заседании, уточнил, должны ли чиновники пояснять кандидатам, почему они проголосовали так, а не иначе.

— Не должны. Это все личное убеждение членов администрации. В решении мотивировочная часть не отражена, — пояснил представитель Администрации Московского района.

— Увидев, что озвученные итоги голосования не соответствуют реальному голосованию, граждане, которые выдвигали Бычика, возмущены, поскольку их мнение о составе избирательной комиссии игнорируют, избиратели видят, что в комиссиях оказываются люди из определенного учреждения, находящиеся в служебных и подчиненных отношениях. Такие решения Администрации подрывают веру избирателей в выборы, — заявил в суде адвокат.

— Нельзя не задаться вопросом, почему Бычика не включили в состав избирательной комиссии при наличии вакантных мест (по закону, комиссия может состоять из 5−19 членов — Прим. TUT.BY)? — продолжил адвокат. — Администрация приняла решение об «оптимальном» составе комиссии по данному участку — 11 человек, но понятие «оптимальный» не устанавливает жестких цифр, это минимально необходимый численный состав для работы комиссии. В итоге из 16 претендентов в комиссию включают 11 человек, все они — сотрудники гимназии № 12. Однако включение граждан, не связанных служебными отношениями, свидетельствовало бы о большей степени участия населения в избирательном процессе и независимости членов комиссии друг от друга. Именно этими мотивами должна руководствоваться Администрация района.

Судья Артем Русак отклонил жалобу Виталия Бычика, решение окончательное. Это значит, в гимназии № 12 на этих выборах голоса будут считать те же, кто и на прошлых выборах. Кстати, списки членов комиссии были опубликованы еще до суда, и члены комиссий уже приступили к работе.

Кто в итоге вошел в комиссию

№п/п

ФИО

Должность

Выборы-2020

Выборы-2019

Выборы-2010

1.

Васько Елена Анатольевна

учитель

Белорусский фонд мира

Белорусский фонд мира

---

2.

Возовикова Наталья Романовна

замдиректора

Белая Русь

Белая Русь

---

3.

Князькова Елена Викторовна

воспитатель

Республиканская партия труда и справедливости

Республиканская партия труда и справедливости

---

4.

Коломыцева Екатерина Владимировна

учитель

БРСМ

---

---

5.

Михайлус Юлия Владимировна

учитель

Красный крест

Красный крест

---

6.

Новикова Диана Ивановна

замдиректора

Белорусский союз женщин

Белорусский союз женщин

---

7.

Плакса Мария Васильевна

учитель

Белорусская аграрная партия

Белорусская аграрная партия

от трудового коллектива гимназии № 12

8.

Пулькина Тамара Григорьевна

учитель

Белорусская социально-спортивная партия

Белорусская социально-спортивная партия

---

9.

Филиппова Ирина Михайловна

учитель

Белорусское общественное объединение ветеранов

Белорусское общественное объединение ветеранов

от группы граждан

10.

Шаповалова Марина Владимировна

учитель

профсоюз работников образования и науки

профсоюз работников образования и науки

---

11.

Ягутко Ирина Михайловна

воспитатель

от группы граждан

от группы граждан

профсоюз работников образования и науки

 
Теги: Минск
 
 
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В состав комиссии вошли работники гимназии, с опытом работы на прошлых выборах.
 
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