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В Беларуси стали чаще жаловаться на клевету в интернете
30.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусы стали чаще обращаться в милицию с жалобами на клевету, угрозы и оскорбления в социальных сетях и мессенджерах. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре страны. Такой всплеск правоохранители связывают с проходящей в республике предвыборной кампанией, передает телеканал «МИР 24».
С ложными обвинениями и публичной травлей столкнулись те, кто в последнее время высказывался на общественные и политические темы.
«Генеральная прокуратура призывает обдуманно и взвешенно подходить к реализации своего права на свободное выражение мнения. Не допускать действий, нарушающих права других лиц. Независимо от политических убеждений, социальной,
Напомним, что в Беларуси клевета в СМИ и интернете наказывается штрафом, арестом или лишением свободы сроком до трех лет.
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Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре страны.
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