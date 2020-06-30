В Беларуси стали чаще жаловаться на клевету в интернете

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусы стали чаще обращаться в милицию с жалобами на клевету, угрозы и оскорбления в социальных сетях и мессенджерах. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре страны. Такой всплеск правоохранители связывают с проходящей в республике предвыборной кампанией, передает телеканал «МИР 24».

С ложными обвинениями и публичной травлей столкнулись те, кто в последнее время высказывался на общественные и политические темы.

«Генеральная прокуратура призывает обдуманно и взвешенно подходить к реализации своего права на свободное выражение мнения. Не допускать действий, нарушающих права других лиц. Независимо от политических убеждений, социальной,

профессиональной принадлежности последних», – информирует и.о. начальника отдела по надзору за соблюдением прав и свобод Генеральной прокуратуры Беларуси Павел Елисеев.

Напомним, что в Беларуси клевета в СМИ и интернете наказывается штрафом, арестом или лишением свободы сроком до трех лет.