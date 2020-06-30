«Сетки вдоль дорог и подземные переходы не спасают». Минтранс - о ДТП с животными

Источник материала: Tut.by

«Сетки от животных вдоль дорог и переходы под ними недостаточно эффективны», — такой вывод озвучил сегодня на пресс-конференции Александр Головнев, начальник главного управления автомобильных дорог Минтранса Беларуси.



Фото: Инга Шкелер

— В последнее время ДТП с животными на дороге стало больше, — отметил Александр Головнев. — Нужны новые решения, которые позволят избежать таких происшествий. Поэтому Минтранс объявил тендер на научные разработки по мероприятиям, предотвращающим выход животных на проезжую часть.

Чиновник отметил, что сетки от животных, которые устанавливали вдоль трасс, недостаточно эффективны: животные выходят на дорогу, потом двигаются вдоль сетки, не могут зайти обратно в лес.

Подземные переходы оказались самыми действенными для земноводных — такие есть возле Беловежской пущи, на трассе М5. Что касается других зверей, то в подземные переходы заходят мелкие животные — лисы, зайцы. Крупные копытные животные в них не идут, это специалисты отслеживали через фотоловушки.

— Животные двигаются по миграционным путям — они определены, также есть места их постоянного обитания. Звери не будут сидеть на месте, они все равно будут пытаться переходить дороги. Также проблема для нас — рост численности животных, когда это становится угрозой для человека. Поэтому для зверья нужны наземные мостовые переходы (виадуки). Главное, определить места, где это надо делать.

Минтранс решил подойти к решению проблемы комплексно и попросили подключиться к этому ученых из Академии наук. Ожидается, что до конца года они определят, какие мероприятия дадут эффект.