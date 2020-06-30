СК сообщил предварительные подробности трагедии на Грибоедова в Минске

Источник материала: ОНТ

Минск. Утром возле многоэтажного дома по адресу Грибоедова, 1 обнаружены мёртвые мужчина и ребёнок. У обоих повреждения, характерные для падения с высоты. Со слов соседей, девочка, которой было чуть больше года, жила с родителями на пятом этаже. Погибший мужчина - бывший муж матери ребёнка.

После осмотра происшествия следователями, предварительно установлено, что 34-летний житель Минска находился у себя дома вместе с полуторагодовалой дочерью. Собрав вещи матери своего ребёнка, поджёг их в ванне. А затем, взяв собаку и девочку, отправился на общий балкон 24 этажа.

Считается, что сначала мужчина сбросил домашнего питомца, а потом и дочь. После чего прыгнул сам. По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", совершенное при отягчающих обстоятельствах. Сейчас проводится расследование.

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