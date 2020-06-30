Весело, познавательно и безопасно: как проходят каникулы в дошкольном центре развития ребенка

Источник материала: Горецкий вестник

Лето — прекрасная пора, когда дети проводят много времени на свежем воздухе. Как отмечает заведующая дошкольным центром развития ребенка № 1 Инесса Скокова, если ребята постарше на каникулах могут сами придумывать подвижные игры, развлечения на дворовых территориях, в зонах отдыха и парках, то дошкольникам активный отдых организовывают воспитатели. И при этом важно, чтобы каждый день приносил малышам что-то новое, был наполнен интересным содержанием





Традиционно педагогический коллектив ДЦРР № 1 организовывает работу с детьми, создавая комфортные и безопасные условия для летнего отдыха воспитанников. Приоритетные направления: физкультурно-оздоровительное и художественно-эстетическое. Воспитатели проводят различные беседы и занятия, тематические мини-мероприятия и игры.

— В центре в летний период создаются благоприятные условия для двигательной активности детей. Акцент делается на оздоровительное воздействие физических упражнений, — говорит Инесса Скокова. — Воспитатели уже приметили, что одно из самых любимых занятий у малышей — это утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением, которая проходит на свежем воздухе. С большим азартом девчонки и мальчишки играют на спортивном участке с разнообразным инвентарем и оборудованием. Любят баскетбол, волейбол, футбол, различные эстафеты на скорость и точность. Все ребята стараются, и с каждым днем у них получается все лучше и лучше.





А как нравится дошколятам возиться в песочнице! Малыши лепят куличики. А дети постарше коллективно строят различные конструкции из песка. Порой воспитателям даже трудно отвлечь их от этого занятия, чтобы приступить к другому.

С удовольствием ребята ДЦРР № 1 рисуют цветными мелками на асфальте. Регулярно появляются картины как на заданные темы, так и с невероятными детскими фантазиями. Яркие рисунки радуют всех: детей, их родителей и сотрудников учреждения образования.





Есть в детском саду и площадка «Хоздворик». Воспитатели на наглядном примере рассказывают о домашних животных, которые там установлены. При этом дошколята могут понарошку подоить корову или собрать яйца кур. Любознательные малыши с интересом слушают взрослых и задают много вопросов.

Заместитель заведующей по основной деятельности ДЦРР № 1 Анна Волкова рассказывает, что летом в их учреждении образования особое внимание уделяется формированию основ безопасности жизнедеятельности у детей. С этой целью педагоги организовывают занятия на тематических площадках «ПДД» и «ОБЖ». Воспитатели используют игровые методы и приемы, занимательные викторины и конкурсы.

— Благодаря совместной и плодотворной работе всего коллектива, а также родителей воспитанников достигаются высокие результаты в ходе летнего оздоровительного периода, — подчеркивает Инесса Скокова.

Валерия ДРОЗДОВСКАЯ







