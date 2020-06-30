Найти свои «Чудесные холмы»: как живет белорусская деревня, куда самоизолировалась творческая молодежь

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Деревни Чудесные холмы на карте Беларуси нет. В официальных документах место называют Малым Запрудьем. Восемь лет назад сюда стали переезжать те, кто устал от городской суеты и пыли. Так в восьмидесяти километрах от Минска на месте умирающей пустой деревни появилось экопоселение.

Музыканты, ремесленники, айтишники… Всего «понаехавшие в деревню» выкупили около пятидесяти домов. Если раньше на здешних улицах было пусто, то сейчас деревня ожила.





«Местные жители, как ни странно, так здорово восприняли то, что мы здесь, что мы переезжаем. Они так радовались, говорят: как здорово! Мы же все открытые люди, со всеми разговариваем. А бабушкам что нужно? Простота и открытое общение. И они: эта хата продается, и я умру, и мою купите», – рассказывает Алеся Бачище.

Алеся Бачище в юности провела лето в Крыму. Жила в горах. А когда вернулась в родной Гомель, поняла: жить хочет «на земле». Ритм города ей не подходит. Начались поиски места. Это было непросто. Пришлось сменить несколько деревень. Получилось так, что Алеся нашла любовь, а вместе с ней – дом.





«Я все ждала суженого, того самого, которого я полюблю. Чтобы идеи наши совпадали. Потом я познакомилась с Никитой, кстати, на Купалье. Я почувствовала, что это родной человек, родная душа. И он пригласил меня сюда. У него здесь был дом», – рассказывает Алеся.

Место назвали Чудесными холмами, во-первых, из-за ландшафта. А во-вторых, потому что здесь верят в чудеса. Местные считают, что они случаются чаще на праздники. Например, на Купалье. Этого дня одинокие люди очень ждут.





«Как раз-таки на Купалье очень много шансов найти свою половинку. Каждая история вообще волшебная. И когда ее рассказываешь людям. Все говорят: вот это дааа… Они какие-то волшебные невероятно», – говорит Алеся.

Иногда, правда, эти истории напоминают сценарий фильма. Мелодрамы или комедии – постороннему человеку сказать сложно. Местные жители как-то по-другому воспринимают происходящее. Легче, что ли. Алеся, например, с Никитой развелась. Но вскоре встретила новую любовь – Дмитрия.





«Когда мы женились с Димой, Никита, бывший муж, заключил договор: акт передачи бывшей жены нынешнему. Это было необычно, смешно. Это говорит о том, что у нас не осталось никаких кармических долгов, если таким языком говорить. Мы можем быть соседями, жить в мире и желать друг другу счастья», – смеется Алеся.

Новый избранник Алеси круто изменил свою жизнь даже по местным меркам. Был автослесарем – стал гусляром. Научился делать музыкальные инструменты самостоятельно. И играть на них тоже.

«Я просто опускаю руки на гусли, и они сами играют. И каждый раз – это импровизация. Каждый раз из души льется поток. Людей просто пробивает до слез. Меня самого пробивает, когда я играю в таком потоке. Научился очень быстро играть на них. Было ощущение, что я не учился, а просто вспоминал», – рассказывает Дмитрий.





За полтора года Дмитрий сделал около тридцати инструментов. Правда, продаются гусли пока плохо. Как ни странно, это мастера только вдохновляет развиваться и работать дальше. Сложно поверить, что еще несколько лет назад Дмитрий ходил на охоту и весил больше ста килограммов.

«Я перестал стрелять, я просто ходил. Я ходил, наблюдал, созерцал. Моменты были переломные. Я стрельнул птичку и просто плачу. И все…Тут счастье в каждом вздохе. Выходишь утром – радуешься, засыпаешь – радуешься. Косить траву под пение птиц – это прекрасно. Это упражнения те же. Люди ходят, платят деньги, в залах эти занимаются. Тут я тренируюсь, у меня здесь все прокачивается. Я чувствую себя мужчиной. Я поколол дрова – чувствую себя мужчиной. Тестостерон вырабатывается», – рассказывает Дмитрий.

Местные считают, что в таком поселении между людьми особая связь. Городские жители ее потеряли: просто им постоянно нужно куда-то бежать.





«Мы с Алесей очень чувствуем друг друга. В каком она настроении, где бы она ни находилась. Я ее чувствую. Это состояние было до изобретения мобильных телефонов. Просто оно забылось. А оно есть. Почему говорят «легок на помине?» – говорит Дмитрий.

Ольга и Артем познакомились благодаря… коню. Дело в том, что в деревне лошадь есть только у Артема, а вспахать огород недавно переехавшей женщине нужно было. В городе, уверена Ольга, у них бы ничего не вышло.

«Настоящая мужская энергетика, чтобы проявилась, нужны такие природные условия: где мужчина может показать себя как мужчина. Когда я просыпаюсь утром, солнце в окно светит. И я слышу такой звук: шух, шух… И я сразу наполняюсь. И я хочу встать, затопить печь и готовить блины», – рассказывает Ольга.





Ольга – народный мастер, работает в технике вытинанки. У нее творческий псевдоним – «полуница». Это птица из белорусских сказок, которая живет под землей и символизирует творчество и вдохновение. Как раз за ним художница и приехала в Чудесные холмы.

«Карьеру в искусстве сделала максимально хорошую, которую можно сделать в нашей стране. И сегодня я чувствую, чтобы дальше развиваться, нужно босое соприкосновение с собственной землей. Эти места имеют очень мощный энергетический ресурс», – считает народный мастер.

Ее супруг Артем и вовсе считает: не просто так выражение «нас обули» означает обман. И поясняет:

«Это в прямом смысле слова «нас обули». Когда босиком ходишь, совсем другая энергия чувствуется. Ты чувствуешь землю совсем по-другому. Ты смотришь на окружающее совсем другими глазами: на деревья, на кусты, на пчел».





Одни здесь занимаются ремеслом, другие – просто работают на удалёнке. Но никто из тех, кто променял городскую жизнь на сельскую, не рвется обратно. Они нашли «свои» Чудесные холмы и больше никуда не торопятся.