«Не нужно избавляться от доллара». Что будет с курсом белорусского рубля в июле

Источник материала: Tut.by

В июне валютная корзина по отношению к белорусскому рублю подорожала на 0,44%. Это значит, что можно говорить об умеренном снижении белорусского рубля. Больше всего подорожал евро — как у нас, так и в мире. FINANCE.TUT.BY спросил у экспертов, продолжит ли евро дорожать и в июле и что будет с курсом белорусского рубля.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

«Я не предрекаю крах Америки, крах доллара, и не считаю, что нужно избавляться от него»

Старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб говорит, что в июне у нас наблюдалось умеренное снижение рубля ко всем трем валютам, которые входят в белорусскую валютную корзину. На это влияли и внешние факторы.

— На внешних рынках в июне наиболее заметной была тенденция роста евро к доллару. Пара евро/доллар за месяц выросла с 1,1110 до 1,1220 или на 1%. Российский рубль вел себя нейтрально, он укрепился по отношению к снизившемуся доллару, но при этом слегка просел к евро. За месяц в России доллар незначительно подешевел с 70,7 до 70,5 российского рубля или на 0,3%. Евро вырос с 78,5 до 79,1 или на 0,7%, — приводит цифры Вадим Иосуб. — Если говорить про белорусский рубль, то к нему подорожали сразу три иностранные валюты. Доллар вырос совсем незначительно — на 0,1%, российский рубль вырос заметнее — на 0,37%, евро, за счет того, что он вырос в мире, укрепился к белорусскому рублю на 1,12%. В результате валютная корзина выросла на 0,44%. То есть можно говорить об умеренном снижении белорусского рубля.

Рост евро, по мнению аналитика, обусловлен тем, что он соревнуется с долларом. «Скажем так, в Европе все не очень хорошо, но в Америке еще хуже. И с точки зрения роста экономики, и с позиции рынка труда. И, кстати говоря, вторая волна пандемии в Америке больше заметна, чем в Европе», говорит Вадим Иосуб.

— Эта тенденция может продлиться и в ближайшее время — рост евро к другим мировым валютам, включая доллар. В этой ситуации, я думаю, доллар к белорусскому рублю сильно не изменится, останется вблизи 2,41 рубля. Российский рубль тоже может незначительно вырасти — до 3,44 рубля за 100 российских. А евро может подорожать чуть заметнее — до 2,74, — прогнозирует аналитик.

Однако идти сейчас и менять деньги на евро, из-за того, что он растет больше остальных валют, как говорит эксперт, не стоит.

— Сейчас евро стоит 2,71. Я прогнозирую рост до 2,74. Это, грубо говоря, на 1%. За счет такого роста будет тяжело окупить разницу между покупкой и продажей в банке. Тенденция роста евро может продолжиться, а может и нет. Рост евро к доллару очень умеренный — около 1% в месяц. Это может продолжиться в ближайший месяц, но речь не идет о том, что это будет какая-то устойчивая тенденция — пол года, год, из-за которой стоит покупать именно евро. Ситуация активно меняется. На самом деле американская экономика более мобильная. При каких-то негативных факторах она может быстрее падать, но и быстрее остальных восстанавливаться. Поэтому я не предрекаю крах Америки, крах доллара, и не считаю, что нужно избавляться от него и покупать евро или еще чего-то, — заключил Вадим Иосуб.

«Курс, о котором говорилось еще в апреле — 2,7 рубля за доллар, становится все реальнее»

Независимый эксперт Константин Бичун считает, что в июле не стоит ждать высокой волатильности курсов валют, потому что пока предпосылок для этого нет.

— В мае и июне укрепление белорусского рубля произошло за счет апрельской встречи стран ОПЕК+, на которой было заключено соглашение о сокращении объемов добычи нефти. Коридор цен за бочку нефти марки Brent в 40−42 долларов обеспечил нам снижение цены курса ниже 2,40 рубля за доллар. Если год назад я мог сказать, что курс USD/BYN не особо зависит от цены на сырую нефть, то сейчас мы наблюдаем очень тесную корреляцию (свыше 90%) между нефтью и парами доллар/белорусский рубль или доллар/российский рубль, — рассказывает Константин Бичун.

Эксперт говорит, что нефтяное соглашение, которое было заключено, действовало не в полной мере. Например, Ирак не сразу вышел на сокращение добычи, однако сейчас, как говорит Константин Бичун, «Россия и Саудиты говорят о том, что договор в силе».

— Но я не исключаю, что в ближайшее время мы увидим нарушения этого соглашения. Страны с маленькой долей в ОПЕК+ будут потихоньку наращивать добычу, разбираясь с последствиями пандемии и залатывая дыры в бюджете. Но, думаю, все будет в пределах разумного. Всеобщее наращивание объемов добычи нефти или скидок, значительно снизит стоимость нефти. Я думаю, что цена на нефть не особо изменится в ближайшее время. Мы увидим коридор 40−45 за баррель, разрыв большой, из-за высокой волатильности на рынке сырой нефти.

По словам эксперта, такая ситуация с нефтью не особо будет корректировать стоимость белорусского рубля. Он ожидает, что в течение июля курс американской валюты будет держаться в пределах 2,43−2,44 белорусского рубля.

— Евро к белорусскому рублю, думаю, будет иметь схожую с долларом динамику. Курс будет 2,71−2,72 рубля за евро, — продолжает Константин Бичун. — Курсы валют в июне были самыми оптимальными для покупки. Лучше они не станут, так как есть очень много факторов ухудшающих ситуацию. Курс, о котором говорилось еще в апреле — 2,7 рубля за доллар, становится все реальнее. Резервы у Нацбанка истощаются, покупать валюту на международных рынках не за что, деятельность предприятий ухудшилась, количество безработных растет.