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В Лиде местный житель нашел пластиковую карту и рассчитался по ней в нескольких магазинах

02.07.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лиде местный житель нашел пластиковую карту и рассчитался по ней в нескольких магазинах

21 июня 32-летний житель города Лида потерял свою банковскую карту. Через некоторое время ее обнаружил 31-летний мужчина, который решил не относить находку в милицию, а оставил ее себе.

В итоге гражданин зашел в несколько магазинов и рассчитался за товары, тем самым похитив с карты 87 белорусских рублей. Через некоторое время потерпевший обнаружил пропажу карточку и денег со счета, после чего обратился за помощью в Лидский РОВД.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. По данному факту его действиям также дана правовая оценка, сообщает милиция.

 
 
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21 июня 32-летний житель города Лида потерял свою банковскую карту. Через некоторое время ее обнаружил 31-летний мужчина, который решил не относить находку в милицию,...
 

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