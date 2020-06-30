В Лиде местный житель нашел пластиковую карту и рассчитался по ней в нескольких магазинах

Источник материала: Lida.Info





21 июня 32-летний житель города Лида потерял свою банковскую карту. Через некоторое время ее обнаружил 31-летний мужчина, который решил не относить находку в милицию, а оставил ее себе.

В итоге гражданин зашел в несколько магазинов и рассчитался за товары, тем самым похитив с карты 87 белорусских рублей. Через некоторое время потерпевший обнаружил пропажу карточку и денег со счета, после чего обратился за помощью в Лидский РОВД.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. По данному факту его действиям также дана правовая оценка, сообщает милиция .