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Евросоюз с 1 июля начнет открывать границы. Какие страны вошли в список?

30.06.2020 19:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Евросоюз с 1 июля начнет открывать границы. Какие страны вошли в список?

С 1 июля Европейский союз начнет открывать границы. Об этом говорится в заявлении Совета Евросоюза, опубликованном во вторник 30 июня.

Таким образом, в список стран, жители которых смогут попасть на территорию ЕС, вошли Австралия, Алжир, Канада, Япония, Грузия, Марокко, Черногория, Руанда, Новая Зеландия, Корея, Сербия, Тунис, Таиланд и Уругвай.

«В отношении Китая действует требование подтверждения принципа взаимности», - уточнили в Совете ЕС.

Китай, отметили в Совете, может стать еще одной страной, жителей которых будут пропускать в Евросоюз, если тот подтвердит готовность со своей стороны открыть границы для граждан ЕС.

Этот список, сообщили также в заявлении, каждые две недели должен пересматриваться и обновляться в зависимости от эпидемиологической ситуации в мире.


Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

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С 1 июля Европейский союз начнет открывать границы. Об этом говорится в заявлении Совета Евросоюза, опубликованном во вторник 30 июня. Таким образом, в список стран,...
 
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