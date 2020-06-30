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Мужчина ключом поцарапал капот служебной машины Департамента охраны. Смотрите видео

30.06.2020 20:16 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина ключом поцарапал капот служебной машины Департамента охраны. Смотрите видео

АВТОГРАФ. Гомель. Вечером 31-летний местный житель явно не знал, чем заняться. Идея подвернулась в виде припаркованного у подъезда автомобиля Департамента охраны. Милиционеры ушли проверять объект. Мужчина с помощью ключа поцарапал капот служебной машины. Его художества запечатлел видеорегистратор. Теперь гомельчанину предстоит отвечать за хулиганство.

Видео смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:      


Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный YouTube-канал Подписывайтесь! Смотрите нас там, где Вам удобно!

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Теги: Новости, Гомель
 
 
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АВТОГРАФ. Гомель. Вечером 31-летний местный житель явно не знал, чем заняться. Идея подвернулась в виде припаркованного у подъезда автомобиля Департамента охраны....
 
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