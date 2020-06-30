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Мужчина ключом поцарапал капот служебной машины Департамента охраны. Смотрите видео
Источник материала: ОНТ
АВТОГРАФ. Гомель. Вечером 31-летний местный житель явно не знал, чем заняться. Идея подвернулась в виде припаркованного у подъезда автомобиля Департамента охраны. Милиционеры ушли проверять объект. Мужчина с помощью ключа поцарапал капот служебной машины. Его художества запечатлел видеорегистратор. Теперь гомельчанину предстоит отвечать за хулиганство.
Видео смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:
Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный
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АВТОГРАФ. Гомель. Вечером 31-летний местный житель явно не знал, чем заняться. Идея подвернулась в виде припаркованного у подъезда автомобиля Департамента охраны....
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