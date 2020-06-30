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Airbus терпит убытки и собирается сокращать работников по всему миру

30.06.2020 20:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Airbus терпит убытки и собирается сокращать работников по всему миру

Вследствие влияния эпидемиологической обстановки в мире одна из самых крупных авиастроительных компаний Airbus заявила о больших убытках и о том, что планирует сократить тысячи рабочих мест. Об этом пишет Euronews.

Гендиректор знаменитой компании Гийом Фори подтвердил, что Airbus несет большие убытки. Чтобы снизить ущерб от этого удара по компании, в текущем и следующем году планируется значительно снизить поставки и произвести реструктуризацию.

«В течение следующих двух лет - 2020-го и 2021-го - мы предполагаем, что производство и поставки будут на 40% ниже, чем планировалось первоначально», - сказал Гийом Фори.

Он предположил, что в норму по объемам производства фирма может вернуться только к 2025 году.

В профсоюзах сообщили, что вскоре Airbus предоставит самый крупный в своей истории план по реструктуризации, который подразумевает сокращение рабочих мест.

По всему миру на предприятиях Airbus работают около 130 тысяч сотрудников. Основные заводы расположены во Франции, Испании, Германии и Великобритании.

 

Фото: ThePixelman, Pixabay

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Вследствие влияния эпидемиологической обстановки в мире одна из самых крупных авиастроительных компаний Airbus заявила о больших убытках и о том, что планирует...
 
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