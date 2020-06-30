В Японии жизни более 70 тысяч человек оказались под угрозой из-за оползней

Источник материала: ОНТ

В городе Кагосима (Япония, остров Кюсю) угроза оползней заставила местные власти принять решение об эвакуации населения. Угрозу схода оползней создали продолжительные ливни. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным представителей местной администрации, пожилые люди и жители с ограниченными возможностями уже эвакуировались из своих домов. До этого сообщалось, что в Китае 440 тысяч жителей пострадали от проливных ливней и сильного наводнения.

В прошлом году летом по той же причине японские власти эвакуировали почти 850 тысяч человек из трех префектур острова Кюсю.

Фото: Тохиморо Осуми, getty images

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