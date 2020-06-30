ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Минске началось строительство Национального футбольного стадиона и бассейна. Чем уникальны эти объекты?

30.06.2020 21:46 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 30 июня дан старт строительству сразу двух знаковых объектов в Минске – Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске началось строительство Национального футбольного стадиона и бассейна. Чем уникальны эти объекты?

Эти проекты будут реализованы благодаря личным договоренностям Александра Лукашенко и Си Цзиньпина. Спортивные центры будут возводиться за счет технико-экономической помощи Китая. Вообще, объекты разнообразят и без того богатую спортивную инфраструктуру столицы. Но, без преувеличения, и стадион, и бассейн в Минске ждут.

Корреспондент Сергей Тулупов расскажет подробности.

В Минске началось строительство Национального футбольного стадиона и бассейна. Чем уникальны эти объекты?

Национальных стадионов в Беларуси скоро будет два. Олимпийский «Динамо» уже принимал знаковые для страны события: II Европейские игры, матчевую встречу по легкой атлетике Европа – США и другие международные старты.

В Минске началось строительство Национального футбольного стадиона и бассейна. Чем уникальны эти объекты?

30 июня здесь стартовал очередной грандиозный проект – строительство специализированной футбольной арены. Причем стадионы не будут конкурентами, они скорее как братья, которые будут дополнять друг друга.

В Минске началось строительство Национального футбольного стадиона и бассейна. Чем уникальны эти объекты?

В Минске началось строительство Национального футбольного стадиона и бассейна. Чем уникальны эти объекты?

Новое сооружение будет вмещать 33 тысячи зрителей. И, естественно, оно полностью соответствует строгим международным стандартам. Здесь можно будет проводить отборочные матчи чемпионатов мира и Европы, Лигу чемпионов и Лигу Европы, играть Суперкубок УЕФА.

В Минске началось строительство Национального футбольного стадиона и бассейна. Чем уникальны эти объекты?

Под стать Национальному футбольному стадиону будет и бассейн международного стандарта. Комплекс будет включать разминочную и соревновательную чаши, бассейн для прыжков в воду, гидроканал, спортивные и тренажерные залы, восстановительные центры. Объект сможет принимать чемпионаты мира и Европы по водным видам спорта.

В Минске началось строительство Национального футбольного стадиона и бассейна. Чем уникальны эти объекты?

Николай Снопков: мы с вами свидетели дипломатического гения нашего Президента, его искренности и умения дружить

Возводить объекты будут при безвозмездной технико-экономической помощи Китая в формате «под ключ». Их макеты нашему Президенту показали еще в 2019 году в Пекине.

В Минске началось строительство Национального футбольного стадиона и бассейна. Чем уникальны эти объекты?

Вот кадры. Церемония подписания двусторонних документов завершается яркой составляющей. Председатель КНР демонстрирует Александру Лукашенко будущие объекты, которые китайская сторона хотела подарить Беларуси. Так сказать, завесу тайны приоткрывают.

В Минске началось строительство Национального футбольного стадиона и бассейна. Чем уникальны эти объекты?

Хоть сама идея о строительстве стадиона и бассейна впервые была озвучена еще в 2016 году, внешний вид новинок оставался настоящей загадкой. И вот планы и договоренности шаг за шагом воплощаются в жизнь.

В Минске началось строительство Национального футбольного стадиона и бассейна. Чем уникальны эти объекты?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Бассейн и стадион нам очень нужны, потому что это не государство, которое не имеет национальных таких объектов. Футбол – это народный вид спорта, номер один в нашей стране. Им занимаются больше всего людей, начиная от маленькой деревеньки и заканчивая столицей. И не иметь стадиона, футбольного стадиона, чисто футбольного, национального, где будет выступать национальная сборная, где будут играть лучшие наши клубы, где будут проводиться матчи международного уровня – это негоже. Надо иметь такой стадион, ну и плавательный бассейн. Надо понимать, что плавание – это медалеемкий вид. И на Олимпийский играх, наверное, легкая атлетика и плавание имеют больше всего комплектов наград, разыгрываются.

В Минске началось строительство Национального футбольного стадиона и бассейна. Чем уникальны эти объекты?

По предварительным оценкам, стадион в Минске появится через 40 месяцев, бассейн – через 36. Но сроки определены, так сказать, с запасом.

Цуй Цимин: Китай и Беларусь – это железные братья, хорошие партнеры и друзья, которые доверяют друг другу

В Минске началось строительство Национального футбольного стадиона и бассейна. Чем уникальны эти объекты?

Беларусь спортивную в мире знают. Нас уважают и нам доверяют. А новые объекты позволят не только растить новых чемпионов, но и принимать у себя топ-турниры.

Люди в материале: Сергей Тулупов, Александр Лукашенко

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 30 июня дан старт строительству сразу двух знаковых объектов в Минске – Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Японии жизни более 70 тысяч человек оказались под угрозой из-за оползней
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика