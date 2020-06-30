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Цуй Цимин: Китай и Беларусь – это железные братья, хорошие партнёры и друзья, которые доверяют друг другу

30.06.2020 21:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 30 июня дан старт строительству сразу двух знаковых объектов в Минске – Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цуй Цимин: Китай и Беларусь – это железные братья, хорошие партнёры и друзья, которые доверяют друг другу

Эти проекты будут реализованы благодаря личным договоренностям Александра Лукашенко и Си Цзиньпина. По предварительным оценкам, стадион в Минске появится через 40 месяцев, бассейн – через 36. Но сроки определены, так сказать, с запасом. Учитывая теплую дружбу между Беларусью и Китаем, наверняка работа будет идти заметно быстрее.

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Цуй Цимин: Китай и Беларусь – это железные братья, хорошие партнёры и друзья, которые доверяют друг другу

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Беларуси:
Китай и Беларусь – это железные братья, хорошие партнеры и друзья, которые доверяют друг другу. В настоящее время отношения всестороннего стратегического партнерства на принципах взаимодоверия и взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и Беларусью поддерживаются на самом высоком уровне. Обе страны являются настоящими партнерами, которые решительно поддерживают друг друга в вопросах, которые затрагивают ключевые интересы и проблемы.

Люди в материале: Цуй Цимин

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 30 июня дан старт строительству сразу двух знаковых объектов в Минске – Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта,...
 
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