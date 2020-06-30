День Криничного сельсовета

Источник материала: Mlife

Тема проведения: «О практике работы Криничного сельского исполнительного комитета и сельского Совета депутатов, структурных подразделений райисполкома, районных служб Мозырского района по решению вопросов жизнеобеспечения местного населения».В семинаре приняли участие председатели районного исполнительного комитета и районного Совета депутатов, сельских исполнительных комитетов, начальники отделов и управлений райисполкома, руководители организаций, ведомств и служб Мозырского района, депутаты областного, базового и первичного уровней, представители единоличных органов местного самоуправления – уполномоченные сельских населенных пунктов Криничного сельсовета.Участники семинара посетили предприятия и организации, расположенные на подведомственной территории сельсовета, совершили объезд населенных пунктов на предмет осмотра благоустройства и наведения порядка. Итоги выездного дня были подведены на пленарном заседании.





Ольга ЛАСУТА, фото автора.

