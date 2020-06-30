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День Криничного сельсовета

30.06.2020 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

Тема проведения: «О практике работы Криничного сельского исполнительного комитета и сельского Совета депутатов, структурных подразделений райисполкома, районных служб Мозырского района по решению вопросов жизнеобеспечения местного населения».

В семинаре приняли участие председатели районного исполнительного комитета и районного Совета депутатов, сельских исполнительных комитетов, начальники отделов и управлений райисполкома, руководители организаций, ведомств и служб Мозырского района, депутаты областного, базового и первичного уровней, представители единоличных органов местного самоуправления – уполномоченные сельских населенных пунктов Криничного сельсовета.

Участники семинара посетили предприятия и организации, расположенные на подведомственной территории сельсовета, совершили объезд населенных пунктов на предмет осмотра благоустройства и наведения порядка. Итоги выездного дня были подведены на пленарном заседании.





Ольга ЛАСУТА, фото автора.

/Газета Жыццё Палесся/

 
 
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На территории Криничного сельсовета прошел практический семинар «День Криничного сельсовета».далее...
 
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