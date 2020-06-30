В Беларуси приняли проект нового КоАП

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Депутаты палаты представителей Беларуси приняли в первом чтении проект нового Кодекса об административных правонарушениях. Документ меняет почти половину действующих норм, передает телеканал «МИР 24».

«В нем уменьшено количество составов неактуальных, которые в течение последних трех лет фактически не применялись. Откорректирован состав органов и должностных лиц, которые уполномочены на ведение административного процесса, в сторону их уменьшения. Ликвидированы те, которые тоже не участвовали. Кодекс воспринял все замечания. Будем стараться, чтобы с начала следующего года этот кодекс был уже введен в действие», – заявила председатель постоянной комиссии по законодательству палаты представителей Национального собрания страны Светлана Любецкая.

Штрафы за мелкие административные нарушения станут меньше, а некоторые и вовсе отменят. В зависимости от тяжести последствий проект предусматривает три категории: проступки, значительные правонарушения и грубые. В случае проступка гражданину лишь вынесут предупреждение. Отдельную главу нового кодекса посвятили несовершеннолетним. Например, они смогут загладить вину принесением публичных извинений.

Работе парламентариев предшествовало активное общественное обсуждение. Около 2-х тысяч предложений по изменению кодекса внесли граждане и столько же представители госорганов.