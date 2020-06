В Китае нашли штамм свиного гриппа, способный вызвать пандемию

Источник материала: ОНТ

В Китае микробиологи открыли новый штамм свиного гриппа с набором мутаций, которые помогут ему распространяться от человека к человеку. Об этом пишет научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые заключили, что обнаруженный вирус вполне может вызвать новую пандемию и напомнил о свином гриппе, распространившемся по всему миру в 2009 году.

«Вирус G4 обладает всеми чертами патогена, способного вызвать новую пандемию гриппа. Он отличается по антигенному профилю от текущих сезонных штаммов гриппа и может передаваться от человека к человеку, а также при этом обладает характерными чертами вируса H1N1, вызвавшего глобальную пандемию свиного гриппа в 2009 году», - отмечают ученые.

Они напомнили о вспышках птичьего и свиного гриппа, которые унесли в конце прошлого десятилетия множество жизней. Специалисты не исключают, что человечеству может грозить новая пандемия гриппа, сравнивая по масштабам со вспышкой испанки в 1918 году, когда погибли миллионы людей.

Исследователи уточняют, что подобных эпидемий гриппа пока не было лишь по одной причине: свиной и птичий грипп пока не научились распространяться по воздуху, тем самым быстро передаваясь от человека к человеку.

Вместе с тем опыты Йосихиро Каваоки и Рона Фуше в 2011 году утверждали, что для преодоления этого шага вирусу птичьего гриппа нужно всего три небольших мутации. И вот китайские ученые констатировали: одна из таких мутаций уже произошла.

Китайские микробиологи также заметили, что недавно нечто подобное произошло и со свиным гриппом.

Данные проведенных недавно исследований не исключают, что вирус G4 уже в ближайшие годы может стать причиной новой пандемии гриппа.









Фото: Reuters

