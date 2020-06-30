|
В Китае нашли штамм свиного гриппа, способный вызвать пандемию
Источник материала: ОНТ
В Китае микробиологи открыли новый штамм свиного гриппа с набором мутаций, которые помогут ему распространяться от человека к человеку. Об этом
Ученые заключили, что обнаруженный вирус вполне может вызвать новую пандемию и напомнил о свином гриппе, распространившемся по всему миру в 2009 году.
Они напомнили о вспышках птичьего и свиного гриппа, которые унесли в конце прошлого десятилетия множество жизней. Специалисты не исключают, что человечеству может грозить новая пандемия гриппа, сравнивая по масштабам со вспышкой испанки в 1918 году, когда погибли миллионы людей.
Исследователи уточняют, что подобных эпидемий гриппа пока не было лишь по одной причине: свиной и птичий грипп пока не научились распространяться по воздуху, тем самым быстро передаваясь от человека к человеку.
Вместе с тем опыты Йосихиро Каваоки и Рона Фуше в 2011 году утверждали, что для преодоления этого шага вирусу птичьего гриппа нужно всего три небольших мутации. И вот китайские ученые констатировали: одна из таких мутаций уже произошла.
Китайские микробиологи также заметили, что недавно нечто подобное произошло и со свиным гриппом.
Данные проведенных недавно исследований не исключают, что вирус G4 уже в ближайшие годы может стать причиной новой пандемии гриппа.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Китае микробиологи открыли новый штамм свиного гриппа с набором мутаций, которые помогут ему распространяться от человека к человеку. Об этом пишет научный...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)