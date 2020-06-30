«По решению ОАЦ». Домен NN.by все же будет отключен - как «Наша Нива» поясняет происходящее

Источник материала: Tut.by

Сегодня мы сообщили , что издание «Наша Нива» вновь доступно по адресу NN.by. Однако в 20.40 на сайте Nashaniva.by появилось сообщение, что этот домен все же будет отключен — по решению ОАЦ.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

«Как мы только что узнали, по решению Оперативно-аналитического центра NN.by снова будет отключен. Читайте нас на Nashaniva.by и в социальных сетях», — говорится в коротком сообщении, после чего перечисляются адреса издания в соцсетях.

В десять вечера 30 июня в соцсетях издания появилось объяснение происходящего. В нем говорится, что домен NN.by, который ранее принадлежал УП «Суродзічы», был выставлен на аукцион, запланированный на середину июля.

«Этот домен мог бы получить любой, кто заплатит большую сумму, — отмечается в сообщении. — Однако в соответствии с правилами, на аукцион не выставляются доменные имена с аннулированной регистрацией, если они „являются идентичными или похожими до степени смешения“ с наименованиями зарегистрированных компаний. В связи с этим УП „ННбай“ обратилось к администратору национальной доменной зоны (ООО „Надежные программы“) с просьбой передать идентичный домен. Заявка была удовлетворена. „ННбай“ стала хозяином домена на два года.

Тем временем УП „Суродзічы“, которое владеет „Нашей Нивой“, договорилось с „ННбай“, что новая компания будет вести сайт NN.by.

УП „ННбай“ должно быть внесено в государственный реестр БелГИЭ. В нашей ситуации эту заявку подают „Надежные программы“. Процедура механическая, обычно занимает день-два, хотя формально может занять до 15 дней.

С утра 30 июня сайт „Нашей Нивы“ заработал на привычном домене NN.by. Пользователи, которые не знали про временный переезд, смогли вернуться на страницы издания. По состоянию на вечер на сайте одновременно находилось около 2700 пользователей».

Однако, как говорится в заявлении, вечером 30 июня Оперативно-аналитический центр сообщил, что предприятие «ННбай» должно «зарегистрироваться в системе БелГИЭ не позже 10 июля». Одновременно ОАЦ «принял решение о срочном прекращении работы домена NN.by».

Таким образом, NN.by должен восстановить работу после того, как «ННбай» получит разрешение от БелГИЭ, а пока редакция возвращается на домен Nashaniva.by.

Напомним, что в ночь на 25 июня сайт «Нашей Нивы» перестал открываться у некоторых пользователей. На экране появлялось сообщение: «Не получается получить доступ к сайту. Не удалось найти IP-адрес сервера». Позже выяснилось, что проблема была связана с доменом, за который вовремя не внесли оплату. Из-за этого в связи с действующим решением ОАЦ доступ к сайту по старому адресу был недоступен. Его должны были отправить на аукцион.

Вечером того же дня представители издания объяснили это стечением обстоятельств. По их словам, каким-то образом четыре электронных письма с напоминаниями об оплате аренды домена от «Открытого контакта» не прошли спам-фильтр и попали «в глубокую корзину». И что с их стороны «был звонок с обещанием отправить платеж, но счет так и не дошел до нашего почтового отделения. Соответственно, мы не заплатили 25 (двадцать пять) рублей».

Генеральный директор технического администратора доменной зоны .by hoster.by Сергей Повалишев в комментарии для TUT.BY добавил, что регистраторы стараются заранее напоминать клиентам о возможности такого исхода, хотя оплата за домен может не быть проведена по разным причинам.