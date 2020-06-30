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Президенты Беларуси и России приняли участие в открытии мемориала подо Ржевом: кадры с церемонии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь и Россия едины в стремлении защитить правду о Великой Победе. Об этом заявил Александр Лукашенко 30 июня на церемонии открытия мемориала советскому солдату подо Ржевом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Принять участие в торжественной церемонии нашего Президента пригласил его российский коллега во время парада в Москве.
Идея возведения мемориала принадлежала ветеранам. Ржевская битва была одной из самых кровопролитных в истории Великой Отечественной: тогда здесь погибли сотни тысяч советских солдат. На воплощение в жизнь проекта ушло почти два года.
И вот сегодня величественный монумент был торжественно открыт. С участием, конечно же, ветеранов, почетных гостей и президентов Беларуси и России. Стран, на долю которых выпали тяжелейшие испытания войны.
В Беларуси к памяти о войне особое отношение. Только в 2020 году появились два крупных мемориальных комплекса на месте сожженных деревень Борки и Ола.
Мы, несмотря на обстоятельства, провели парад 9 Мая, почтили память погибших 22 июня в Бересткой крепости, а 24 июня разделили праздник с россиянами.
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За 14 месяцев, что длилась Ржевская битва, погибли более миллиона человек. В историю эти сражения из-за своей беспрецедентной жестокости и кровопролития вошли, как «ржевская мясорубка». Имена более чем 17 тысяч воинов сегодня увековечены на 6-метровых плитах, тысячи имен героев до сих пор остаются неизвестными, но это не значит, что забытыми.
Владимир Путин, президент России:
Бои подо Ржевом шаг за шагом, день за днем приближали триумфальный исход Сталинградского сражения, долгожданный прорыв блокады Ленинграда, освобождение Беларуси, Украины, Прибалтики. Тот самый окончательный решительный перелом в ходе всей Второй мировой войны.
Мы всегда будем помнить, какую высокую цену заплатил советский народ за Победу, какой удар приняла на себя и отразила Красная Армия.
О том, что общая память объединяет сильнее всего и не позволяет снова сделать роковую ошибку, Александр Лукашенко напоминает постоянно. Потому так свято мы бережем все, что связано с подвигом наших народов. В то время, как в мире сносят памятники советским солдатам, когда-то освободившим и их страны от нацизма, пытаются переписать историю, мы отстаиваем правду.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В любые, даже самые непростые времена, нет ничего сильнее памяти об общей боли. Потому неудивительно, что именно в этот год одним монументальным символом ее стало больше. А рядом, несмотря на расстояния и обстоятельства, спустя годы все те же народы, что когда-то разделили сладость общей Победы, и по сей день хранят память о каждом воине, воспарившим журавлем в уже чистое небо.
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия едины в стремлении защитить правду о Великой Победе. Об этом заявил Александр Лукашенко 30 июня на церемонии открытия мемориала...
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