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Наталья Кочанова: «Сегодня как никогда важно сохранить и приумножить достигнутое для будущих поколений»

30.06.2020 22:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Наказание за административные правонарушения мягче, а судебное заседание с видеофиксацией. 30 июня белорусские парламентарии завершили весеннюю сессию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На итоговом заседании депутаты Палаты представителей рассмотрели проекты новых Административного и Процессуально-исполнительного кодексов.

Главная задача – правовые нормы, которые будут приняты в результате изменений, должны помогать, а не мешать людям жить.

Наталья Кочанова: «Сегодня как никогда важно сохранить и приумножить достигнутое для будущих поколений»

В течение нескольких месяцев специалисты изучали международный опыт, проводили общественные обсуждения. Так, белорусы решили, что балльную систему, оценивающую поведение водителей на дороге, вводить преждевременно. А вот сами кодексы с учетом всех точек зрения обновлены на 40 %.

Документы ушли от карательного принципа к предупредительному. Дифференцированы взыскания, расширен перечень оснований для освобождения от административной ответственности. По новому КоАП уплативший штраф за проступок не будет год считаться нарушителем.

Документы обновлены на 40%. Депутат Палаты представителей об обновлении КоАП и ПИКоАП

В новых кодексах остались серьезные наказания за грубые административные нарушения. Так, за вождение автомобиля в нетрезвом виде – это более 0,8 промилле – ответственность предлагается усилить вдвое. Таким образом, штраф составит чуть менее 5,5 тысяч рублей с лишением прав на 5 лет.

Балльная система наказаний за нарушение ПДД. Какие изменения ждут белорусов и за что можно лишиться прав?

Наталья Кочанова: «Сегодня как никогда важно сохранить и приумножить достигнутое для будущих поколений»

Также систематизирован и сокращен круг госорганов и организаций, которые наделены правом составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях.

Второе чтение пройдет осенью. Новые кодексы могут вступить в силу уже в начале 2021 года.

Завершающее заседание в Совете Республики стартовало 30 июня с поздравлений. За большой вклад в реализацию социальной политики, многолетнюю добросовестную работу в области охраны здоровья Почетными грамотами награждены белорусские медики.

Наталья Кочанова: «Сегодня как никогда важно сохранить и приумножить достигнутое для будущих поколений»

Наталья Кочанова: «Сегодня как никогда важно сохранить и приумножить достигнутое для будущих поколений»

Наталья Кочанова: «Сегодня как никогда важно сохранить и приумножить достигнутое для будущих поколений»

Наталья Кочанова: «Сегодня как никогда важно сохранить и приумножить достигнутое для будущих поколений»

В целом повестка дня была насыщенная. Сенаторы одобрили отчет об исполнении республиканского бюджета за 2019 год, ратифицировали ряд международных договоров, а также одобрили некоторые изменения, которые касаются работы судов. Среди них – аудио- и видеосъемка заседаний.

Совет Республики одобрил аудио- и видеозапись судебных заседаний

Наталья Кочанова: «Сегодня как никогда важно сохранить и приумножить достигнутое для будущих поколений»

За время весенней сессии парламентариями рассмотрены и одобрены свыше 50 законопроектов. Обновлен Гражданский кодекс, принят закон об амнистии. Ратифицированы более 30 международных договоров, в их числе об упрощении выдачи виз с Европейским союзом.

Одно из приоритетных направлений – работа с обращениями граждан: выездные приемы, телефонные линии и видеобщение с пользователями интернета в режиме реального времени.

Наталья Кочанова: «Сегодня как никогда важно сохранить и приумножить достигнутое для будущих поколений»

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Кто как не мы должны быть проводником государственной политики? И нам есть что сказать людям. За годы независимости Беларусь состоялась как социально ориентированное государство, в котором обеспечиваются стабильность и безопасность. Укрепляются наши позиции на международной арене. Сегодня как никогда важно сохранить и приумножить достигнутое для будущих поколений, обеспечить мирную, достойную и спокойную жизнь.

Я уверена, что члены Совета Республики в полной мере оправдают то высокое доверие, которое оказано нам главой государства и народом.

Наталья Кочанова: «Сегодня как никогда важно сохранить и приумножить достигнутое для будущих поколений»

Вопреки расхожему мнению, парламентарии на каникулы не уходят. Между сессиями продолжается работа над законопроектами в комиссиях и с обращениям и граждан.

Сейчас также активно идет подготовка к VII Форуму регионов Беларуси и России. Он пройдет в сентябре.

Люди в материале: Наталья Кочанова, Светлана Любецкая, Валерий Калинкович

 
 
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Новости Беларуси. Наказание за административные правонарушения мягче, а судебное заседание с видеофиксацией. 30 июня белорусские парламентарии завершили весеннюю...
 
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