|
Появилось полное видео ограбления банка в посёлке Большевик Гомельского района
Источник материала: ОНТ
Ограбление отделения банка в посёлке Большевик Гомельского района. 10 января 2020 года 25-летний житель Гомеля, угрожая игрушечным пистолетом, заставил кассира отдать ему более 11000 белорусских рублей.
Самое вежливое ограбление банка смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:
Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный
Обсудить новость в VK •
Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ограбление отделения банка в посёлке Большевик Гомельского района. 10 января 2020 года 25-летний житель Гомеля, угрожая игрушечным пистолетом, заставил кассира отдать...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)