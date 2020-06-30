Появилось полное видео ограбления банка в посёлке Большевик Гомельского района

Источник материала: ОНТ

Ограбление отделения банка в посёлке Большевик Гомельского района. 10 января 2020 года 25-летний житель Гомеля, угрожая игрушечным пистолетом, заставил кассира отдать ему более 11000 белорусских рублей.

Самое вежливое ограбление банка смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:

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