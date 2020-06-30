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Появилось полное видео ограбления банка в посёлке Большевик Гомельского района

30.06.2020 21:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Появилось полное видео ограбления банка в посёлке Большевик Гомельского района

Ограбление отделения банка в посёлке Большевик Гомельского района. 10 января 2020 года 25-летний житель Гомеля, угрожая игрушечным пистолетом, заставил кассира отдать ему более 11000 белорусских рублей. 

Самое вежливое ограбление банка смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»: 

Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный YouTube-канал Подписывайтесь! Смотрите нас там, где Вам удобно!

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Теги: Новости, Гомель
 
 
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Ограбление отделения банка в посёлке Большевик Гомельского района. 10 января 2020 года 25-летний житель Гомеля, угрожая игрушечным пистолетом, заставил кассира отдать...
 
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