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В Брестской области началась уборка зерновых

30.06.2020 22:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Брестской области началась уборка зерновых

Быстро летит время, особенно у аграриев. Казалось бы – недавно сеяли, а сегодня отдельные хозяйства в Брестской области приступили к уборке зерновых. Погода на юге страны, как никогда, благоприятна для созревания будущего урожая. 

Солнце сменяется дождями. И так уже две недели. Это идеальные условия, чтобы наливался колос. От этого будет зависеть вес будущего урожая. Кроме того, дожди пополнят недостающие запасы влаги в почве, что помогает росту других культур. К уборочной кампании в регионе все готово. В отдельных хозяйствах комбайны вышли в поля.  

Брестский регион – лидер в животноводческой отрасли, а потому ставка, в том числе, на корма. Если первый укос трав вызывал опасения из-за холодной и засушливой весны, то благоприятный июнь все компенсировал. Второй укос выше всех ожиданий. Травы растут хорошо, даже без удобрений. Сейчас важно качественно убрать. К активной уборке зерновых культур аграрии юга страны приступят к концу недели.

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Быстро летит время, особенно у аграриев. Казалось бы – недавно сеяли, а сегодня отдельные хозяйства в Брестской области приступили к уборке зерновых. Погода на юге...
 
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