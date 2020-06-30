|
В Беларуси модернизировали институт Госкомитета судебных экспертиз
30.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В институте Госкомитета судебных экспертиз Беларуси завершилась модернизация. Обновление шло полтора года и позволило ввести новые методы исследований. Подробнее об этом расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
В институте собрано самое современное оборудование из США, Германии, Японии и республики Кореи. Есть и белорусские разработки. Это позволило увеличить количество специальностей в вузе. Из новых – изучение идентификационных номеров машин и судебно-искусствоведческая экспертиза.
В лаборатории студенты могут работать с системой сканирования и оцифровки тканей. Она точнее, чем микроскоп. А на новом полигоне можно быстро воссоздать практически любое место происшествия. Все это позволяет максимально сблизить учебный процесс и практику.
Обучение в институте переподготовки занимает примерно полтора года. Ежегодно из стен вуза выпускают около тысячи специалистов, в том числе иностранных. В этом году единому экспертному ведомству Беларуси исполняется семь лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обновление шло полтора года и позволило ввести новые методы исследований.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)