В Беларуси модернизировали институт Госкомитета судебных экспертиз

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В институте Госкомитета судебных экспертиз Беларуси завершилась модернизация. Обновление шло полтора года и позволило ввести новые методы исследований. Подробнее об этом расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

В институте собрано самое современное оборудование из США, Германии, Японии и республики Кореи. Есть и белорусские разработки. Это позволило увеличить количество специальностей в вузе. Из новых – изучение идентификационных номеров машин и судебно-искусствоведческая экспертиза.

В лаборатории студенты могут работать с системой сканирования и оцифровки тканей. Она точнее, чем микроскоп. А на новом полигоне можно быстро воссоздать практически любое место происшествия. Все это позволяет максимально сблизить учебный процесс и практику.



«Не должно быть такого, что внедрили новые экспертные исследования, а готовить негде. Поэтому мы и говорим об уникальности этого учебного заведения. Такого нет нигде на постсоветском пространстве. Здесь аккумулированы все возможности для подготовки целого комплекса специалистов именно в судебной экспертизе», – заявил председатель Государственного комитета судебных экспертиз Андрей Швед.

Обучение в институте переподготовки занимает примерно полтора года. Ежегодно из стен вуза выпускают около тысячи специалистов, в том числе иностранных. В этом году единому экспертному ведомству Беларуси исполняется семь лет.