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ЦСКА Гончаренко выиграл впервые за последние восемь матчей
Источник материала: Tut.by
В московском дерби ЦСКА Виктора Гончаренко оказался сильнее «Спартака». Встреча прошла на стадионе армейцев и закончилась со счетом 2:0.
Оба мяча во встрече были забиты полузащитником Николой Влашичем на 27-й и 95-й минутах.
Некоторые российские эксперты называли этот матч проверкой для Гончаренко. Дело в том, что его команда, во-первых, до этого не выигрывала семь матчей подряд, да и в целом, это первая победа ЦСКА в 2020 году.
А во-вторых, после последнего разгромного поражения 0:4 от «Зенита» Гончаренко не пришел на послематчевую пресс-конференцию,
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Со счетом 2:0 они выиграли московский «Спартак».
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