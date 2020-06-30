ЦСКА Гончаренко выиграл впервые за последние восемь матчей

Источник материала: Tut.by

В московском дерби ЦСКА Виктора Гончаренко оказался сильнее «Спартака». Встреча прошла на стадионе армейцев и закончилась со счетом 2:0.



Фото: premierliga.ru

Оба мяча во встрече были забиты полузащитником Николой Влашичем на 27-й и 95-й минутах.

Некоторые российские эксперты называли этот матч проверкой для Гончаренко. Дело в том, что его команда, во-первых, до этого не выигрывала семь матчей подряд, да и в целом, это первая победа ЦСКА в 2020 году.

А во-вторых, после последнего разгромного поражения 0:4 от «Зенита» Гончаренко не пришел на послематчевую пресс-конференцию, сославшись на плохое самочувствие , а потом, уже по слухам, подал заявление на увольнение, а затем уехал в Беларусь. Впрочем, руководство клуба «разрулило» ситуацию, и Виктор вернулся к матчу со «Спартаком».