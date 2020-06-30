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Bentley представила обновленный кроссовер Bentayga

01.07.2020 06:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

C момента выхода на рынок первого кроссовера Bentley в 2015 году было продано более 20 тысяч единиц Bentayga — гораздо больше, чем у любого из конкурентов, подчеркивают в компании. Теперь развить успех должна обновленная версия модели.


Внешность Bentayga преобразилась в духе нынешних купе Continental GT и седана Flying Spur. Кроссовер примерил более агрессивный на вид передний бампер, увеличенная решетка радиатора приняла более вертикальное положение, а стеклоочистители обзавелись подогревом и распылителями на щетках (по 22 форсунки на каждой).


Главные же приметы рестайлинга у Bentayga сосредоточены в задней части кузова — это новая багажная дверь со светодиодными овальными фонарями, перенесенный на бампер номерной знак и разделенные выхлопные патрубки. Задняя колея была увеличена на 20 мм, а новые 22-дюймовые колесные диски доступны в двух вариантах дизайна.


В салоне появилась виртуальная панель приборов и новые сиденья — причем задние теперь доступны и с функцией вентиляции. Места для ног задних пассажиров стало больше, также имеется новая мультимедиасистема с безрамочным 10,9-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Базовая аудиосистема — с 12 динамиками, за доплату предложена 1780-ваттная система от Naim с 20 динамиками.


Интерьер можно декорировать одним из восьми вариантов шпона, а среди опций — темная отделка салона с ромбовидной прострочкой и вставками из полированного алюминия с трехмерным эффектом.


По части силовых агрегатов изменений нет. Первой в продаже этой осенью появится обновленная Bentayga с четырехлитровым битурбо V8, развивающим 550 л.с. и 770 Нм крутящего момента. Двигатель работает в комбинации с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом, позволяя разгоняться до 100 км/ч за 4,5 секунды и развивать максимальные 290 км/ч. Позже на рынок выйдут модификации Speed с 6-литровым W12 и Hybrid с «подзаряжаемой» гибридной установкой.


В Европе обновленная Bentayga уже доступна к заказу — в Германии цены начинаются от 186 711 евро.

 
 
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C момента выхода на рынок первого кроссовера Bentley в 2015 году было продано более 20 тысяч единиц Bentayga - развить успех призвана обновленная версия модели.
 
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