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«Мельница моды-2020»: в Минске выбрали лучших дизайнеров
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Главная интрига самого модного события года в Беларуси раскрыта. В Минске 30 июня выбрали лучшего дизайнера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из полутысячи до финала фестиваля «Мельница моды» добрались лишь 50 молодых кутюрье. На суд жюри они представили детские и взрослые коллекции. А будет ли это в тренде – решали белорусские и международные эксперты.
При этом фокус-группа определила не только лучших дизайнеров, отдельные призы предусмотрели для фотографов, моделей и стилистов. Всего 8 номинаций. Помимо полученных званий, победителей ждут бонусы. К примеру, стажировки на предприятиях и создание совместных коллекций с флагманами белорусского легпрома.
Светлана Князева, дизайнер, победитель в номинации «Школа моды»:
Самое модное событие лета прошло уже в 29-й раз, но впервые в онлайн-формате. Трансляцию смотрели по всеми миру. Конкурсные коллекции оценили как белорусские профессионалы, так и зарубежные ценители моды Китая, Италии, Швеции, Дании, Германии, Франции.
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Новости Беларуси. Главная интрига самого модного события года в Беларуси раскрыта. В Минске 30 июня выбрали лучшего дизайнера, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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