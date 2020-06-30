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«Мельница моды-2020»: в Минске выбрали лучших дизайнеров

30.06.2020 23:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Главная интрига самого модного события года в Беларуси раскрыта. В Минске 30 июня выбрали лучшего дизайнера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мельница моды-2020»: в Минске выбрали лучших дизайнеров

Из полутысячи до финала фестиваля «Мельница моды» добрались лишь 50 молодых кутюрье. На суд жюри они представили детские и взрослые коллекции. А будет ли это в тренде – решали белорусские и международные эксперты.

«Мельница моды-2020»: в Минске выбрали лучших дизайнеров

При этом фокус-группа определила не только лучших дизайнеров, отдельные призы предусмотрели для фотографов, моделей и стилистов. Всего 8 номинаций. Помимо полученных званий, победителей ждут бонусы. К примеру, стажировки на предприятиях и создание совместных коллекций с флагманами белорусского легпрома.

«Мельница моды-2020»: в Минске выбрали лучших дизайнеров

Светлана Князева, дизайнер, победитель в номинации «Школа моды»:
Я очень счастлива и горжусь тем, что у меня первое место. Очень приятно, когда твое творчество оценивают таким образом. Эта атмосфера, ты в нее погружаешься, черпаешь какие-то идеи, ты весь такой с драйвом, чуть-чуть адреналинчика. И это способствует раскрытию внутренних каких-то фантазий, с помощью этого можно даже начать творить и ваять новые коллекции.

«Мельница моды-2020»: в Минске выбрали лучших дизайнеров

Самое модное событие лета прошло уже в 29-й раз, но впервые в онлайн-формате. Трансляцию смотрели по всеми миру. Конкурсные коллекции оценили как белорусские профессионалы, так и зарубежные ценители моды Китая, Италии, Швеции, Дании, Германии, Франции.

Люди в материале: Светлана Князева

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Главная интрига самого модного события года в Беларуси раскрыта. В Минске 30 июня выбрали лучшего дизайнера, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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