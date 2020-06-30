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ЦИК проверил все подписи: осталось шесть кандидатов
Источник материала: БДГ
По данным Центризбиркома, 100 тысяч достоверных подписей собрали на 30 июня шесть претендентов. В их числе и экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико.
Информация об этом размещена на сайте ЦИК. В соответствии с ней, экс-глава ПВТ Валерий Цепкало выбывает из предвыборной гонки.
В число претендентов на пост президента вошли:
Как сообщает ЦИК, за Цепкало подписались 75 тыс. 249 человек, что лишат его права участвовать в выборах для регистрации в кандидаты.
Как сообщалось, после этапа сбора подписей за выдвижение в кандидаты в выборах президента Беларуси продолжали участие семь человек.
Срок подачи в ЦИК документов для регистрации кандидатами в президенты продолжается с 20 июня по 4 июля, с 5 по 14 июля будет проходить непосредственно регистрация. Для выдвижения кандидата в президенты инициативные группы должны были собрать не менее 100 тыс.яч подписей. Выборы в Беларуси
Досрочное голосование, в соответствии с календарным планом, пройдет с 4 по 8 августа. Всего ранее было
Ранее БДГ
По состоянию на 22 июня в предвыборной гонке
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По данным Центризбиркома, 100 тысяч достоверных подписей собрали на 30 июня шесть претендентов. В их числе и экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико.
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