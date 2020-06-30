ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ЦИК проверил все подписи: осталось шесть кандидатов

01.07.2020 07:00 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

По данным Центризбиркома, 100 тысяч достоверных подписей собрали на 30 июня шесть претендентов. В их числе и экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико.

Информация об этом размещена на сайте ЦИК. В соответствии с ней, экс-глава ПВТ Валерий Цепкало выбывает из предвыборной гонки.

В число претендентов на пост президента вошли:

  1. Александр Лукашенко – 1 млн 939 тыс. 572 подписи
  2. Виктор Бабарико – 165 тыс. 744
  3. Анна Канопацкая – 146 тыс. 588
  4. Сергей Черечень – 143 тыс. 109
  5. Андрей Дмитриев – 106 тыс. 841
  6. Светлана Тихановская – 104 тыс. 757.

Как сообщает ЦИК, за Цепкало подписались 75 тыс. 249 человек, что лишат его права участвовать в выборах для регистрации в кандидаты.

Как сообщалось, после этапа сбора подписей за выдвижение в кандидаты в выборах президента Беларуси продолжали участие семь человек.

Срок подачи в ЦИК документов для регистрации кандидатами в президенты продолжается с 20 июня по 4 июля, с 5 по 14 июля будет проходить непосредственно регистрация. Для выдвижения кандидата в президенты инициативные группы должны были собрать не менее 100 тыс.яч подписей. Выборы в Беларуси назначены на 9 августа.

Досрочное голосование, в соответствии с календарным планом, пройдет с 4 по 8 августа. Всего ранее было зарегистрировано 15 инициативных групп. Проверку подписей осуществляют территориальные избиркомы.

Ранее БДГ сообщала, что количество подписей претендента на пост президента Виктора Бабарико, которое признаны недействительными, превысило 100 тысяч. Подобная ситуация наблюдалась и в отношении подписей Валерия Цепкало.

По состоянию на 22 июня в предвыборной гонке участвовало 7 человек, их инициативные группы сдали подписи для проверки в территориальные избирательные комиссии.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным Центризбиркома, 100 тысяч достоверных подписей собрали на 30 июня шесть претендентов. В их числе и экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико.
 
Новости дня
Новости разные
 
Найти свои «Чудесные холмы»: как живет белорусская деревня, куда самоизолировалась творческая молодежь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Слуцк Город

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика