ЦИК проверил все подписи: осталось шесть кандидатов

По данным Центризбиркома, 100 тысяч достоверных подписей собрали на 30 июня шесть претендентов. В их числе и экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико.

Информация об этом размещена на сайте ЦИК. В соответствии с ней, экс-глава ПВТ Валерий Цепкало выбывает из предвыборной гонки.

В число претендентов на пост президента вошли:

Александр Лукашенко – 1 млн 939 тыс. 572 подписи Виктор Бабарико – 165 тыс. 744 Анна Канопацкая – 146 тыс. 588 Сергей Черечень – 143 тыс. 109 Андрей Дмитриев – 106 тыс. 841 Светлана Тихановская – 104 тыс. 757.

Как сообщает ЦИК, за Цепкало подписались 75 тыс. 249 человек, что лишат его права участвовать в выборах для регистрации в кандидаты.

Как сообщалось, после этапа сбора подписей за выдвижение в кандидаты в выборах президента Беларуси продолжали участие семь человек.

Срок подачи в ЦИК документов для регистрации кандидатами в президенты продолжается с 20 июня по 4 июля, с 5 по 14 июля будет проходить непосредственно регистрация. Для выдвижения кандидата в президенты инициативные группы должны были собрать не менее 100 тыс.яч подписей. Выборы в Беларуси назначены на 9 августа .

Досрочное голосование, в соответствии с календарным планом, пройдет с 4 по 8 августа. Всего ранее было зарегистрировано 15 инициативных групп. Проверку подписей осуществляют территориальные избиркомы.

Ранее БДГ сообщала , что количество подписей претендента на пост президента Виктора Бабарико, которое признаны недействительными, превысило 100 тысяч. Подобная ситуация наблюдалась и в отношении подписей Валерия Цепкало.