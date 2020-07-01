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Открыт для движения мост в районе ССК
01.07.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Утром 1 июля случчане смогут поехать на работу по обновлённому мосту в районе ССК. Дорожники говорят, что работы ещё окончены, однако участок уже открыт для движения автотранспорта.
С обеих сторон путепровода пока установлены знаки, ограничивающие максимальную скорость движения - 40 км/ч. Покрытие асфальтовое.
Сообщалось, что проезжая часть после ремонта станет шире, однако обывателю из кабины автомобиля это особо не заметно.
Ранее SG
Владислав Слуцкий
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Утром 1 июля случчане смогут поехать на работу по обновлённому мосту в районе ССК. Дорожники говорят, что работы ещё окончены, однако участок уже открыт для...
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