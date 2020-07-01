Открыт для движения мост в районе ССК

Источник материала: Слуцк Город





Утром 1 июля случчане смогут поехать на работу по обновлённому мосту в районе ССК. Дорожники говорят, что работы ещё окончены, однако участок уже открыт для движения автотранспорта.

С обеих сторон путепровода пока установлены знаки, ограничивающие максимальную скорость движения - 40 км/ч. Покрытие асфальтовое.

Сообщалось, что проезжая часть после ремонта станет шире, однако обывателю из кабины автомобиля это особо не заметно.

Ранее SG писал , что мост в районе ССК планируют открыть до 3 июля. Напомним также, что на днях был дан старт пятой очереди строительства трассы Р23.

Владислав Слуцкий

Slutsk-Gorod.by