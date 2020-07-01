Жители деревни под Брестом «живут» на трубе с чистой водой, но вынуждены пить всякую гадость

Источник материала: Виртуальный Брест

И главное – никому до этого нет никакого дела. Кроме, конечно, самих жителей, которые «обивают пороги» чиновников, пишут письма, звонят на горячие линии, но «воз и ныне там».





Деревня Дружба находится в пяти километрах от городской черты и обеспечена водопроводом - есть водонапорная башня и сеть, построенные ещё в 90-х годах прошлого столетия. Вода там не просто грязная – она перенасыщена железом и прочими элементами таблицы Менделеева, о чём есть соответствующие документы.





данное фото - цвет воды после промывки водопроводной сети, в трубах ещё много этой гадости, каждый раз приходится сливать больше кубометра, чтобы избавиться от залежей железа, правда, ЖКХ предлагает за это снизить цену, но разве это решение?





Неестественный цвет жидкости и фильтры, которые приходится менять через каждый потреблённый куб, красноречиво подтверждают этот факт.





фильтры воды приходят в негодность уже после первого кубометра, второй - через два, третий соответственно через три

В непосредственной близости от водонапорной башни, а конкретно, на расстоянии 170 метров, проходит магистральный водовод, соединяющий водозабор «Северный» и городскую сеть. На водозаборе установлены эффективные системы обезжелезивания. Самым простым и логичным решением было бы соединение сети деревни с магистральным водоводом небольшой врезкой. Жители, в этом случае, будут обеспечены качественной и чистой водой, которую потребляет город.





К слову, в деревне около 120 человек, которые здесь постоянно проживают, она считалась вымирающей, пока сюда несколько лет назад не провели газ. Это тоже было сделано только после многочисленных писем и жалоб от жителей , так как вокруг все населённые пункты были давно газифицированы, кроме Дружбы. Но вот свершилось, газ пошёл.





В этом году про деревню вспомнил Белтелеком. Провели оптику в каждый дом, обеспечив, таким образом, качественный и доступный интернет, телефонную связь и телевидение. Но вот вода из скважины, на которой установлена водонапорная башня… Это просто беда. Для употребления в пищу она не пригодна, сантехника выходит из строя, фильтры забиваются через несколько дней. А у многих их вообще нет – пьют и моются тем, что льётся прямо из крана. Новые трубопроводы моментально покрываются внутри бурым налётом.





Местное ЖКХ винить сложно – они стараются, как могут. Исправно меняют насос, если он выходит из строя, обслуживают его, делают периодическую промывку и дезинфекцию (особенно сейчас, после писем, стараются обеспечить по мере возможности), чистят и проводят замену фильтров.





Но вся проблема в том, что вода поступает из скважины в неудовлетворительном состоянии и отфильтровать её должным образом без станции обезжелезивания невозможно. А значит, всё тщетно, и главное – такое регулярное обслуживание стоит немалых денег, так как задействованы люди, оборудование, техника, требуется ремонтный фонд.





Строительство станции обезжелезивания – удовольствие, несомненно, дорогое, да и не имеет смысла, учитывая тот факт, что совсем рядом есть чистая вода. В позапрошлом году к этой же ветке магистрального водовода подключили несколько деревень у агрогородка Черни, при этом расстояние между веткой и точкой подключения около 4 километров. Работы были выполнены за счёт бюджета.





А за несчастные 170 метров жителей как-то даже просили заплатить из собственного кармана. Мол, хотите чистой воды – оплатите работы, и всё будет. Цена вопроса тогда называлась в районе 20000 рублей. Собрать подобные средства нереально, особенно после того, как многие вложились в газификацию домов, а как вы понимаете, это очень дорогое удовольствие.





Но это в прошлом, сейчас риторика уже изменилась.

Переписка по решению проблемы велась со всеми инстанциями особенно активно в этом году – Брестский райисполком, облисполком, Администрация Президента, и наконец – помощник Президента по Брестской области. Как это обычно бывает, высшая инстанция передавала вопрос на рассмотрение низшей.





По сути, чиновники признавали, что вода не соответствует нормам «санпинов» (это подтверждали многочисленные проверки, выполненные Брестским зональным центром гигиены и эпидемиологии), но сделать ничего не могли, разве что за счёт самих жителей. А эти жители, между прочим, смотрят телевизор, по которому глава государства рассказывает о программе «Чистая вода», в соответствии с которой беларусы должны быть обеспечены этим богатством в полном объёме.





И ведь не надо «горы передвигать» - достаточно поработать экскаватору и толковым сантехникам, и вопрос будет закрыт, да ещё и освободится огромный участок, на котором ныне расположена водонапорная башня, и который обеспечен внушительными границами водозащитной зоны.





Тем более, что в мае 2018 года Брестводоканалом были выданы технические условия на присоединение водопроводных сетей деревни Дружба к централизованным системам водоснабжения г. Бреста. Как вы понимаете, выдавая эти условия, Водоканал фактически признал, что подобное подключение вполне возможно. К несчастью (для жителей деревни Дружба), именно в это время был присоединен ряд населённых пунктов у агрогородка Черни. А ещё чуть раньше – подключили сюда же Ковердяки и Мотыкалы. И вот теперь у чиновников появился новый «козырь» - мол, воды в магистральном водоводе просто не хватит на всех, с учётом того, что ею будут пользоваться ещё и жители Дружбы. Нет, мы не спорим, нужна вода чистая и там, но здесь же мизерное расстояние, не километры, а метры, и не сотни кубов потребления, а буквально десяток-другой! Суточное потребление воды местным населением, по словам работников ЖКХ, составляет около 10, максимум 15 кубометров воды.





Получается, что присоединив агрогородок Черни (и др. ), водовод принял на себя максимальную нагрузку, и даже такой незначительный отбор в 10-15 кубометров воды может негативно сказаться на остальных потребителях.

К счастью, выход чиновники всё же видят, но как водится, надо подождать. Речь о том, что для увеличения мощности по подаче воды от водозабора «Северный» нужно осуществить закольцовку водопроводных сетей с водозабором «Западный». Это позволит подстраховывать обе ветки, которые идут в Брест, и направлять излишек воды между тем или другим водозабором в нужном направлении.





Однако в связи с тем, что работы по закольцовке не были выполнены, КПУП «Брестводоканал» сообщил об отсутствии возможности присоединения сетей водоснабжения д. Дружба к магистральному водоводу водозабора «Северный» г. Бреста на данном этапе. Стоит отметить, что эти планы действительно стремятся воплотить в жизнь, но когда, неизвестно.

Чиновники уверяют, что в целях приведения качества питьевой воды в д. Дружба Брестского района в соответствии с требованиями СанПина положенные мероприятия будут предусмотрены при формировании Государственной программы по развитию водопроводно-канализационного хозяйства на 2021-2025 годы.





Как будут развиваться события, узнаем совсем скоро, лет так через пять. А пока можно посочувствовать тем, кто столько лет живёт буквально на чистой воде, но вынужден пользоваться водой, не соответствующей нормам.





Вопрос только один – за все эти годы (а водозабор «Северный» работает уже много лет) никто из должностных лиц и не подумал реализовать такое простое и очевидное решение и дать людям чистую воду, даже в рамках президентской программы. Жители поговаривают, это потому, что нет у них «элитных» владельцев недвижимости в лице влиятельных чиновников, которые могут посодействовать процессу на своём уровне. И приводят в пример другие, более мелкие или расположенные на большом расстоянии от точки подключения деревни, куда и газ, и оптику, и воду «ведут» без всяких подсказок и переписок.





ЗЫ: (Водоканалу) – проверьте люки у деревни Дружба, туда, как нам кажется, обеспечен слишком лёгкий доступ кому не следует. А может, это нам так показалось… Заодно оцените возможности подключения деревни ещё раз, не помешает.





ЗЫЫ: материал планировался давно, с начала года, как началась переписка жителей с чиновниками, это просто совпало, что в Минске случилась известная всем нам беда.