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Виртуальный музей «Герои встречи на Эльбе» открылся в Минске. В церемонии принял участие Владимир Макей

01.07.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Виртуальный музей «Герои встречи на Эльбе» открылся в Минске. В церемонии принял участие Владимир МакейМинске. В церемонии принял участие Владимир Макей" class="one-news__figure-img">

75-летию встречи на Эльбе посвящается. В столичной гимназии №5  открыли виртуальный музей. Встреча на Эльбе – один из знаковых эпизодов Второй мировой. Фотография, сделанная в апреле 1945 гола недалеко от немецкого города Торгау, облетела мировые СМИ и стала символом единения советских войск с американскими союзниками. Увековечили память о событии и в Минске.  


Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: «Нам кажется, что подобного рода мероприятия способствуют все-таки установлению большего понимания между нашими народами. Мы действительно заинтересованы в том, чтобы с США у нас развивались отношения во всех сферах и областях. И мы стараемся предпринимать конкретные шаги в этом направлении». 

Дженнифер Мур, временный поверенный в делах США в Беларуси: «Для меня очень большая честь быть здесь. Это очень хороший способ не только вспомнить о тех героях, которые были в нашей истории, но и также подчеркнуть и важные связи между нашими странами. Сегодня очень интересный период в развитии наших двусторонних отношений. Мы становимся ближе к друг другу. Это прекрасная возможность улучшить взаимопонимание между нашими странами и хорошая возможность наладить сотрудничество с этой школой».  

Владимир Макей и Дженнифер Мур заложили розарий на территории гимназии. 75 саженцев – как символ памяти о годовщине встречи на Эльбе. 

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Теги: Минск
 
 
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75-летию встречи на Эльбе посвящается. В столичной гимназии №5  открыли виртуальный музей. Встреча на Эльбе – один из знаковых эпизодов Второй мировой. Фотография,...
 
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