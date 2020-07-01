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Виртуальный музей «Герои встречи на Эльбе» открылся в Минске. В церемонии принял участие Владимир Макей
Источник материала: ОНТМинске. В церемонии принял участие Владимир Макей" class="one-news__figure-img">
75-летию встречи на Эльбе посвящается. В столичной гимназии №5 открыли виртуальный музей. Встреча на Эльбе – один из знаковых эпизодов Второй мировой. Фотография, сделанная в апреле 1945 гола недалеко от немецкого города Торгау, облетела мировые СМИ и стала символом единения советских войск с американскими союзниками. Увековечили память о событии и в Минске.
Владимир Макей и Дженнифер Мур заложили розарий на территории гимназии. 75 саженцев – как символ памяти о годовщине встречи на Эльбе.
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Виртуальный музей «Герои встречи на Эльбе» открылся в Минске. В церемонии принял участие Владимир Макей
75-летию встречи на Эльбе посвящается. В столичной гимназии №5 открыли виртуальный музей. Встреча на Эльбе – один из знаковых эпизодов Второй мировой. Фотография,...
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