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Без Цепкало, но с Бабарико. ЦИК: борьбу за кресло президента Беларуси продолжат 6 человек

01.07.2020 06:12 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Валерий Цепкало не собрал достаточно подписей, борьбу за кресло президента Беларуси продолжат 6 человек, в том числе Лукашенко и Бабарико, сообщил ЦИК.

Без Цепкало, но с Бабарико. ЦИК: борьбу за кресло президента Беларуси продолжат 6 человек

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По данным ЦИК, после проверок у Валерия Цепкало осталось 75 249 подписей. У Виктора Бабарико — 165 744, у Александра Лукашенко — 1 939 572, у Анны Канопацкой — 146 588, у Сергея Черечня — 143 109, у Андрея Дмитриева — 106 841, у Светланы Тихановской — 104 757.

Интересно, что ранее Анна Канопацкая говорила, что сдала в комиссии 110 тысяч подписей. В данных ЦИК же отмечено, что после всех проверок у Канопацкой осталось 146 588 действительных подписей. Сергей Черечень сдал в комиссии 106 тысяч подписей, ЦИК отчитался, что у него после проверок — 143 109. Дмитриев сдал 107 тысяч, после проверок у него обнаружилось — 106 841 подпись.

Штаб Бабарико заявил, что он не согласен с решением комиссий признать действительными лишь 165 744 подписи из сданных 365 тысяч.

— Мы подали 365 000 подписей и хотим знать, что случилось с остальными 200 тысячами. Сегодня мы отправили жалобы в 11 районных избирательных комиссий по всей стране. Мы подадим жалобы и в другие комиссии, как только получим официальную информацию. Это главное и единственное, что мы можем предпринять на данном этапе, — заявили в штабе Бабарико.

Напомним, команда Виктора Бабарико сдала в комиссии 365 тысяч подписей, Валерия Цепкало — 160 тысяч подписей. В последний день заседания районных комиссий — 29 июня — со всей страны поступали сообщения о признании недействительными подписей, собранных за Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Порой после проверки подписей, собранных в одном районе города, не учитывали всю пачку, а это от 1,2 тысячи до 47 тысяч подписей за претендента.

 
 
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  Валерий Цепкало не собрал достаточно подписей, борьбу за кресло президента Беларуси продолжат 6 человек, в том числе Лукашенко и Бабарико, сообщил ЦИК. Фото:...
 
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