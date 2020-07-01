Дизайнер переделала обычную «однушку» в стильное жилье для двух сестер - и это выглядит идеально

Источник материала: Tut.by

Дизайнер Екатерина Труханова показала однокомнатную квартиру в Минске, интерьер которой она создала для двух взрослых сестер. Чтобы жилье получилось уютным и эргономичным, пришлось пойти на небольшую перепланировку: за счет коридора увеличить площадь кухни и даже выкроить небольшую гардеробную. Подробнее о деталях стильного ремонта — в материале REALTY.TUT.BY.



Фото: Сергей Пилипович, стилист: Лена Куланина

Изначально это была однокомнатная квартира с несвободной планировкой, с двумя небольшими темными коридорами. Общая ее площадь — 45 квадратных метров. У дизайнера Екатерины Трухановой стояла задача создать уютное и эргономичное жилье для двух сестер. Работа началась с перепланировки, согласованной по всем правилам.

Кухня-коридор

— Моим первым впечатлением было желание избавиться от коридоров, чтобы максимально задействовать пространство. Потому что на месте коридора может быть что-то более функциональное, чем просто проход, — говорит Екатерина. — Планировалось, что в квартире будут жить две сестры, поэтому хотелось продумать как личное пространство для каждой, так и общее, чтобы было комфортно им пользоваться.



Фото: Сергей Пилипович, стилист: Лена Куланина

И решение нашлось: была убрана стенка между кухней и коридором. И если сейчас все делают кухни-гостиные, то у девушек получилась кухня-коридор.

— Между коридором и кухней осталось лишь визуальное зонирование: зона коридора выделена плиткой на полу, кухни — ламинатом. Но за счет того, что мы убрали стену, у нас появился прямой доступ к естественному освещению — окну и выходу на балкон.



Фото: Сергей Пилипович, стилист: Лена Куланина

Екатерина говорит, что специально не объединяли кухню и гостиную. Жилая комната осталась изолированной и в то же время выполнила две функции — гостиной и девичьей спальни.

— Если бы стену убрали, то потеряли бы место, где можно уединиться, выпить чашечку кофе, почитать в тишине книгу, отдохнуть. В то же время, когда кто-то один отдыхает, второй человек может спокойно позавтракать на кухне, никому не мешая, и уйти на работу.

Кухня была сделана из феникса, по фактуре он шелковистый и очень приятный на ощупь. Цвет фасада — глубокий зеленый. За счет того, что фасад не имеет филенок и ручек, кухня воспринимается не как кухня, а, скорее, как столовая зона.

Гардероб

Второй коридор в квартире был убран, а освободившееся пространство использовалось под гардеробную со скрытой дверью. По бокам дизайнер разместила шкафы винного оттенка.



Фото: Сергей Пилипович, стилист: Лена Куланина

— Когда встречалась с заказчицей, обратила внимание на ее помаду такого насыщенного винного цвета и решила обязательно внести хоть малую его толику в интерьер. В итоге шкафы в гардеробной имеют этот оттенок, а также его вкрапления есть в напольной плитке. Ручки в шкафах стеклянные: деталь — отсылка к женской элегантности, — говорит Екатерина.



Фото: Сергей Пилипович, стилист: Лена Куланина

Гостиная-спальня

Жилая комната задумывалась для двух сестер с разными характерами и вкусовыми предпочтениями. В качестве единого стиля интерьера дизайнер предложила современную классику с элементами скандинавского и минимализма.



Фото: Сергей Пилипович, стилист: Лена Куланина

— Пространства было немного, поэтому не хотелось перегружать его ширмами или перегородками. Но тем не менее для каждой из девушек удалось создать собственный уголок. Младшей из сестер, очень активной, увлекающейся кулинарией и любящей проводить время с друзьями, понравилась идея с ярко-желтым диваном и ТВ-зоной напротив. Старшей из сестер, элегантной и утонченной, импонировал диван глубокого серого оттенка, а также рабочее место напротив. Оно, кстати, рассчитано на двоих.



Фото: Сергей Пилипович, стилист: Лена Куланина



Фото: Сергей Пилипович, стилист: Лена Куланина

Кроме этого, в спальне поместились добротный шкаф для нарядов, а также два небольших журнальных столика — их можно объединить, если придут гости, или, наоборот, каждая из сестер может использовать их по своему усмотрению.



Фото: Сергей Пилипович, стилист: Лена Куланина

Санузел

Санузел изначально планировался нейтральным, где стены будут выложены плиткой «кабанчик».



Фото: Сергей Пилипович, стилист: Лена Куланина

— Однако девушкам очень понравилась яркая напольная плитка в марокканском стиле, и вот оттуда пошла эта марокканская стилистика, — говорит, улыбаясь, Екатерина. — Моя задача была грамотно вставить эту плитку в интерьер ванной и при этом не перегрузить его. Поэтому из марокканской стилистики взяла только форму зеркала, сыграв на контрасте цветов, а также бра.