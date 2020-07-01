Подбери мне трусы, дорогой! Необычный эксперимент провели в Британии

Источник материала: Tut.by

А вы знаете, какое нижнее белье предпочитает ваша половинка? Карантин и самоизоляция стали отличной возможностью для влюбленных, которые находятся вместе на самоизоляции, насладиться компанией друг друга. Продажи нижнего белья взлетели, и британское издание The Sun провело необычный эксперимент, в котором приняли участие три пары. Супругов попросили подобрать друг другу белье.





Но совпадают ли ваши вкусы и предпочтения вашей половинки? Британское издание The Sun предложило трем парам подобрать нижнее белье друг для друга. Как оказалось, то, в чем супруги хотели видеть своих партнеров, не всегда нравится второй половине. Вот результаты необычного эксперимента.

И смех, и грех: ужасный выбор!





33-летняя Ицель Амая замужем за 39-летним Диланом Беннеттом уже 9 лет. Пара живет в Бристоле.

Дилан подобрал для жены черный кружевной сет, но трусы оказались со слишком высокой посадкой. Ицель не любит акцентировать внимание на своих бедрах, считая их слишком крупными, поэтому выбор супруга ей совсем не понравился.





Британка предпочитает простое однотонное белье — розовое, черное или зеленое. Она носит бюстгальтеры, которые можно надеть под любую одежду. У женщины есть несколько секси-комплектов для особых случаев, большинство из которых — красных оттенков (любимый цвет мужа).

Во время эксперимента Ицель подобрала себе розовый комплект, который красиво подчеркивает грудь. Она считает, что трусы, которые выбрал для себя муж, просто ужасные. Те боксеры, что она подобрала для него, смотрятся намного лучше.

Дилан считает, что черный кружевной комплект, который он подобрал для жены, замечательно на ней смотрится. Тем не менее мужчина соглашается, что ее выбор белья для себя и для него — лучше.





По поводу белья мужчина говорит, что чувствует себя комфортно в тех, которые выбрал для себя. Он не задумывается над тем, насколько сексуально выглядит, а подбирает то, в чем ему удобно.





Акценты





31-летняя Мария Ставру и 30-летний Эш Эдельман живут в Лондоне. Они женаты два года. Мария говорит, что для романтических вечеров с любимым надевает сексуальный комплект нижнего белья, подвязки и чулки. Она любит делать акцент на ногах.

Британка подобрала желтый кружевной комплект, потому что ей нравятся яркие цвета.

Муж выбрал для Марии синий набор, который хорошо на ней сидит, но немного скромный, по ее мнению. Она могла бы носить его каждый день, но для свидания подобрала бы что-то более сексуальное.





Для супруга британка выбрала трусы-боксеры, которые он обычно носит. Мужу понравился ее вариант.





Все напоказ!

26-летняя Аннабель Мицель и 29-летний Чарли Буирский встречаются всего несколько месяцев. Девушка была в шоке, когда увидела, какой комплект подобрал для нее бойфренд.

Оранжевый полупрозрачный набор слишком откровенный. Аннабель не любит таких смелых комплектов, а предпочитает что-то сексуальное, но не настолько откровенное.

Аннабель выбрала для себя синий набор с бралеттом.

Для любимого девушка подобрала просторные черные шелковые трусы, потому что ей не нравится облегающее мужское белье. Ей понравилось то мужское белье, которое выбрал бойфренд, но она считает, что такие боксеры скорее подойдут для ежедневной носки, а не для особых случаев.





Чарли понравился цвет комплекта, который он выбрал для Аннабель. Он не знал, что все настолько просвечивает, пока любимая его не надела. Тем не менее парень считает, что она выглядит в нем отлично.





Синий комплект, выбранный самой Аннабель, ему понравился меньше. Он считает, что оранжевый ей больше к лицу.