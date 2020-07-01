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С 1 июля вступает в силу соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС

01.07.2020 08:20 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня вступают в силу соглашение об упрощении выдачи виз и соглашение о реадмиссии между Беларусью и Европейским союзом, сообщает БЕЛТА.

С 1 июля вступает в силу соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС

Соглашение об упрощении визового режима облегчает для белорусских граждан получение краткосрочных виз для въезда в Европейский союз, поскольку визовый сбор снижается до 35 евро и отменяется для определенных категорий путешественников. Кроме того, снижаются максимальный размер сбора за обслуживание (взимаемый визовыми центрами) и срок, в который консульства принимают решения по заявлению о выдаче визы. Несколько категорий путешественников смогут получать многократные визы с увеличивающимся сроком действия (до пяти лет). При этом им придется представлять меньше документов, подтверждающих цель поездки.

Соглашение о реадмиссии предусматривает, что Беларусь и Европейский союз должны будут осуществлять обратный прием на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга. В документе закреплено предоставление Беларуси двухлетнего переходного периода в отношении реадмиссии граждан третьих стран. В совместной декларации к соглашению содержится обязательство Евросоюза об оказании стране технической и финансовой поддержки в этой области.

Соглашения об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, Беларусь и Европейский союз подписали 8 января в Брюсселе. Документы затем были ратифицированы Национальным собранием Беларуси и одобрены Европейским парламентом.

Вступление в силу соглашения об упрощении выдачи виз будет способствовать облегчению поездок граждан, развитию международных, в том числе туристических, контактов, а также укреплению атмосферы доверия и взаимопонимания между народами.

 
 
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  Сегодня вступают в силу соглашение об упрощении выдачи виз и соглашение о реадмиссии между Беларусью и Европейским союзом, сообщает БЕЛТА. Соглашение об...
 
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