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На рынке ТС появится «коллекционная» спецверсия BMW восьмой серии
Источник материала: Tut.by
BMW анонсировала выход особой версии
«Коллекционная редкость» сводится к банальному декору и расширенному стандартному оснащению. Кузов спецсерии «восьмерки» может быть окрашен в один из двух оттенков черного («сапфир металлик» или «морозный металлик»), а от переднего бампера через боковые пороги к заднему бамперу идут контрастные золотистые линии. В золотистом цвете выполнены корпуса наружных зеркал, задний спойлер (на двухдверной версии) и 20-дюймовые двухцветные колесные диски.
В салоне — отделка кожей Merino черного цвета, вышивка Edition Golden Thunder на подголовниках передних сидений, декоративные алюминиевые планки, золотистая вставка на центральной консоли и отделка потолка алькантарой. Оснащение включает адаптивную подвеску, ассистента парковки и аудиосистему Bowers & Wilkins.
В российском представительстве BMW сообщили, что 10 машин из особой серии появятся на рынке в сентябре. Это будут три купе M850i xDrive, доступные по цене 10 990 000 российских рублей (156 тысяч долларов по текущему курсу) и семь седанов M850i xDrive Gran Coupe с 530-сильным мотором V8 4.4, каждый из которых обойдется в 10 690 000 рублей (151 700 долларов).
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BMW анонсировала выход особой версии купе и четырехдверного Gran Coupe восьмой серии - особое исполнение получило обозначение Golden Thunder.
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