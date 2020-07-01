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Такого нет даже в Китае. Самый большой автоцентр Geely открылся в Минске

01.07.2020 09:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лифт для доставки автомобилей из подземного гаража в шоу-рум, оснащенная ультрасовременным оборудованием сервисная зона, комфортабельная зона отдыха для клиентов. В Минске открывается новый автоцентр Geely.


Автосалон находится на улице Маяковского, 2 и станет вторым для уже известного дилера марки — «Лакшери Моторс Плюс». При этом автоцентр на Орловской, 88 продолжит функционировать в обычном режиме.

Дилерский центр премиального уровня построен по совершенно новым стандартам марки Geely. Аналогов нет ни в России, ни в Беларуси, ни даже в Китае.


— За время работы мы получили большой опыт, нарастили клиентскую базу. И поняли, что необходимо расширяться. В первую очередь это связано с необходимостью обеспечить всем нашим клиентам качественное и своевременное техническое обслуживание. Несмотря на довольно серьезное падение рынка новых авто, мы чувствует себя уверенно. Марка Geely по итогам прошедших пяти месяцев занимает второе место по количеству проданных авто с результатом 3810 машин. И новый автоцентр поможет нам еще больше укрепить позиции марки, — рассказал Павел Садовников, директор автоцентра «Лакшери Моторс Плюс».


Модельный ряд марки Geely в Беларуси сейчас представлен седанами Emgrand 7 и GE, кроссоверами Emgrand X7, Coolray, Atlas. Вскоре ожидается появление модели Atlas Pro. Кроме того, для изучения спроса автосалон «Лакшери Моторс Плюс» предлагает клиентам на тест-драйв кросс-купе Geely FY11 и полностью электрический седан Geometry A.


Новый автосалон «Лакшери Моторс Плюс» на Маяковского, 2 уже полностью функционирует и готов оказать клиентам полный цикл услуг — от продажи автомобиля до его планового технического обслуживания и ремонта.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске по улице Маяковского, 2 открылся новый автоцентр Geely. В нем есть даже лифт для доставки машин с подземной парковки.
 
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