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Серьезная авария произошла неподалеку от Лунинца - пострадал водитель

01.07.2020 09:20 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

По предварительной информации, накануне, около 11 часов 69-летний житель райцентрана на автомобиле "ситроен", двигался в сторону Ганцевич. Вблизи станции Дятловичи, во время поворота налево он столкнулся со встречным "рено". После удара последнее авто съехало в кювет, 35-летний шофер не пострадал. А вот водителя "ситроена" доставили в больницу. Причины ДТП выясняют правоохранители. 
 
 
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По предварительной информации, накануне, около 11 часов 69-летний житель райцентрана на автомобиле "ситроен", двигался в сторону Ганцевич. Вблизи станции Дятловичи,...
 
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