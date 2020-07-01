Камни в желчном пузыре: как не допустить их образование?

Источник материала: ОНТ

О правилах, которым необходимо следовать, чтобы предотвратить образование камней в желчном пузыре, рассказала нутрициолог Екатерина Новикова, пишет «РИА Новости».

От заболевания чаще всего страдают женщины старше 40 лет из-за эстрогенов - женских половых гормонов, которые замедляют выведение из желчного пузыря желчи.

При диабете, во время беременности, неправильном питании, малоподвижном образе жизни, длительном приеме противозачаточных препаратов, ожирении, пищевой аллергии возрастает вероятность образования камней. А еще желчнокаменная болезнь может передаваться по наследству.

Для профилактики желчнокаменной болезни нужно есть большое количество антиоксидантов и клетчатки. Хорошие источники данных элементов - свежие овощи, фрукты, зелень, бобовые и семена. Улучшают отток желчи и помогают детоксикации артишок, свекла и одуванчик.

Специалист рекомендует исключить из рациона гидрогенизированные масла, жареную пищу, сыр, жирное мясо, сахар, простые углеводы, сильные аллергены – арахис, молоко, глютен, а также пасленовые овощи – баклажан, помидоры, картофель, перец.

Новикова советует принимать полезные травы и элементы - куркуму (1000 мг в день), расторопшу (по 150 г два раза в день), корень одуванчика (400 мг во время еды), масло розмарина и барбарис.

Также эксперт призывает вести активный образ жизни и контролировать вес. «Ожирение способствует повышению уровня холестерина в печени. Ведите активный образ жизни: занимайтесь танцами, совершайте прогулки. Выбирайте то, что вам по душе».

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