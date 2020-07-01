Федеральная комиссия по связи США объявила Huawei и ZTE угрозами нацбезопасности

Источник материала: Tut.by

Федеральная комиссия по связи США во вторник объявила китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой для национальной безопасности страны. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства , пишет ТАСС .



Источник: REUTERS/Yves Herman

«Сегодняшним решением и на основании существенных доказательств бюро объявляет Huawei и ZTE угрозами национальной безопасности для американских коммуникационных сетей и для нашего будущего в сфере [технологий] 5G», — приводятся в заявлении слова главы комиссии Аджита Пая. Он также указал, что обе компании имеют тесные связи с Коммунистической партией Китая и военным аппаратом этой страны. Кроме того, они должны подчиняться законодательству Китая, требующему от них сотрудничества с разведывательными службами.

Отмечается, что это решение запрещает использовать средства из фонда комиссии на закупку оборудования и получение услуг от Huawei и ZTE, а также от их дочерних и материнских компаний.

В мае прошлого года президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг страны с 17 мая 2019 года внес Huawei в черный список из-за «угрозы национальной безопасности». В корпорации на это заявили, что осуществляют коммерческую деятельность в соответствии с законом.

20 мая прошлого года Минторг выдал Huawei временную генеральную лицензию на 90 дней, которая возобновила право обслуживать сети и предоставлять обновления программного обеспечения для мобильных устройств компании. Впоследствии власти США несколько раз продлевали действие лицензии. В августе 2018 года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и ZTE.