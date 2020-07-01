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"Не покидай меня"... Брестский театр драмы возобновляет работу в обычном формате

01.07.2020 10:22 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский академический театр драмы возобновляет с 5 июля показ спектаклей в обычном формате, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора БАТД по информации и организации зрителя Екатерина Казберович.

"Не покидай меня"... Брестский театр драмы возобновляет работу в обычном формате

Для первой (после затянувшегося вынужденного перерыва) встречи со зрителем администрация театра выбрала премьерный спектакль "Не покидай меня" по одноименной пьесе современного классика белорусской драматургии Алексея Дударева. Драматическая баллада в постановке заслуженного деятеля искусств Александра Козака приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В центре повествования - трагическая судьба заброшенной в тыл врага необстрелянной женской разведгруппы. Премьера спектакля намечалась в марте, но пандемия внесла коррективы в планы театра. В итоге первые показы состоятся 5 и 17 июля.

"Не покидай меня"... Брестский театр драмы возобновляет работу в обычном формате

Премьера спектакля "Тихий шорох уходящих шагов" запланирована на вечер 8 и 19 июля. Спектакль-сон по пьесе молодого белорусского драматурга Дмитрия Богославского поставил режиссер Денис Федоров. Это история с глубоким смыслом, сюжет которой построен на сокровенных переживаниях главного героя после потери близкого человека. Постановка рассчитана на зрителя старше 18 лет.

Также в июльской афише уже знакомый и полюбившийся публике авантюрный детектив "Театр одного зрителя". Постановку главного режиссера БАТД Тимофея Ильевского в очередной раз покажут на сцене Большого зала 11 июля. Впервые спектакль был представлен публике в феврале прошлого года и с тех пор идет с неизменным успехом.

"Не покидай меня"... Брестский театр драмы возобновляет работу в обычном формате

Билеты уже в продаже, их можно приобрести в кассе театра, на интернет-порталах Квитки.бай и ByCard, а также у распространителей. "Мы с нетерпением ждем встречи со зрителями и принимаем максимальные меры, чтобы защитить их здоровье. Для соблюдения социального дистанцирования будет применяться принцип шахматной рассадки, сам зрительный зал будет дважды санитарно обработан (перед спектаклем и после него). В фойе театра будет доступен антисептик для рук. Также мы рекомендуем зрителям брать с собой защитные маски", - отметила Екатерина Казберович.

 
 
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  Брестский академический театр драмы возобновляет с 5 июля показ спектаклей в обычном формате, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора...
 
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