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В Германии разоблачили крупную сеть педофилов: к организации могут быть причастны около 30 тысяч человек

01.07.2020 10:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Германии. Немецкая полиция по борьбе с киберпреступностью раскрыла крупную сеть педофилов. По предварительным данным, к организации могут быть причастны около 30 тысяч человек по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии разоблачили крупную сеть педофилов: к организации могут быть причастны около 30 тысяч человек

На данный момент установлены личности 70 из них. Участников группировки подозревают в обмене контентом, на котором изображены в том числе акты насилия над детьми. Злоумышленники делятся видеозаписями и обсуждают свои преступления в различных мессенджерах.

В Германии разоблачили крупную сеть педофилов: к организации могут быть причастны около 30 тысяч человек

Расследование началось еще в октябре 2019 года, когда арестовали 27-летнего подозреваемого. Мужчину поместили в психиатрическое учреждение.

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Новости Германии. Немецкая полиция по борьбе с киберпреступностью раскрыла крупную сеть педофилов. По предварительным данным, к организации могут быть причастны...
 
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