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Коалы могут вымереть в австралийском Новом Южном Уэльсе к 2050 году
Источник материала: СТВ
Новости Австралии. В австралийском штате Новый Южный Уэльс к 2050 году могут вымереть все коалы. К такому выводу пришли представители парламента штата, проведя соответствующее расследование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они убеждены, что сумчатые погибнут, если не будут приняты срочные меры по защите их среды обитания. Популяция коал сокращается из-за действий людей, которые разрушают их дома, расчищая земли для сельского хозяйства.
На численность повлияли также масштабные природные пожары, жертвами которых стали как минимум 5 000 особей.
Чтобы спасти животных, парламентарии предложили 42 рекомендации, среди них – запрет на вырубку некоторых лесов, а также защита коал при планировании городов.
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Новости Австралии. В австралийском штате Новый Южный Уэльс к 2050 году могут вымереть все коалы. К такому выводу пришли представители парламента штата, проведя...
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