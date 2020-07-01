ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

19-летний белорусский хоккеист покинул Северную Америку и перешел в минское «Динамо»

01.07.2020 10:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» объявило о подписании контракта с 19-летним белорусским форвардом Владимиром Алистровым.


Фото: u18worlds2018.iihf.hockey

Алистров известен белорусским болельщикам по выступлениям за юниорскую и молодёжную сборные.

В 2018 году форвард помог сборной Беларуси выйти в четвертьфинал юниорского чемпионата мира. На том турнире Владимир набрал 7 очков (3+4) в 5 матчах. Позже Алистров выступал за молодежную сборную, в составе которой на двух чемпионатах мира в дивизионе 1А провел 10 игр, отметившись 10 (3+7) результативными баллами.

Успешное выступление на ЧМ U-18 позволило Владимиру пробиться в «Эдмонтон Ойл Кингз», выступающий в юниорской канадской лиге WHL. Нападающий отыграл там два сезона: за 135 матчей Алистров набрал 78 (31+47) очков.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское «Динамо» объявило о подписании контракта с 19-летним белорусским форвардом Владимиром Алистровым.
 
Новости дня
Новости разные
 
Соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС вступило в силу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Слуцк Город

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика