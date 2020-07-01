19-летний белорусский хоккеист покинул Северную Америку и перешел в минское «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» объявило о подписании контракта с 19-летним белорусским форвардом Владимиром Алистровым.



Фото: u18worlds2018.iihf.hockey

Алистров известен белорусским болельщикам по выступлениям за юниорскую и молодёжную сборные.

В 2018 году форвард помог сборной Беларуси выйти в четвертьфинал юниорского чемпионата мира. На том турнире Владимир набрал 7 очков (3+4) в 5 матчах. Позже Алистров выступал за молодежную сборную, в составе которой на двух чемпионатах мира в дивизионе 1А провел 10 игр, отметившись 10 (3+7) результативными баллами.

Успешное выступление на ЧМ U-18 позволило Владимиру пробиться в «Эдмонтон Ойл Кингз», выступающий в юниорской канадской лиге WHL. Нападающий отыграл там два сезона: за 135 матчей Алистров набрал 78 (31+47) очков.