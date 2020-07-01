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Соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС вступило в силу

01.07.2020 10:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС вступило в силу

Соглашение об упрощении выдачи виз и соглашение о реадмиссии между Беларусью и Европейским союзом 1 июля вступило в силу, сообщает БЕЛТА.

Для белорусов соглашение об упрощении визового режима облегчает получение краткосрочных виз для въезда в ЕС - до 35 евро снижается визовый сбор, для некоторых категорий путешественников он и вовсе отменяется. 

Определенные категории путешественников будут получать многократные визы со сроком действия до пяти лет, документов, подтверждающих цель поездки, им нужно будет представлять меньше.

По соглашению о реадмиссии Беларусь и ЕС будут осуществлять обратный прием на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга. 

Соглашение об упрощении выдачи виз облегчит поездки граждан, будет способствовать развитию международных и туристических контактов, укрепит атмосферу доверия и взаимопонимания между народами.

Фото: БЕЛТА

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Соглашение об упрощении выдачи виз и соглашение о реадмиссии между Беларусью и Европейским союзом 1 июля вступило в силу, сообщает БЕЛТА. Для белорусов соглашение...
 
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