|
Соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС вступило в силу
Источник материала: ОНТ
Соглашение об упрощении выдачи виз и соглашение о реадмиссии между Беларусью и Европейским союзом 1 июля вступило в силу,
Для белорусов соглашение об упрощении визового режима облегчает получение краткосрочных виз для въезда в ЕС - до 35 евро снижается визовый сбор, для некоторых категорий путешественников он и вовсе отменяется.
Определенные категории путешественников будут получать многократные визы со сроком действия до пяти лет, документов, подтверждающих цель поездки, им нужно будет представлять меньше.
По соглашению о реадмиссии Беларусь и ЕС будут осуществлять обратный прием на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга.
Соглашение об упрощении выдачи виз облегчит поездки граждан, будет способствовать развитию международных и туристических контактов, укрепит атмосферу доверия и взаимопонимания между народами.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соглашение об упрощении выдачи виз и соглашение о реадмиссии между Беларусью и Европейским союзом 1 июля вступило в силу, сообщает БЕЛТА. Для белорусов соглашение...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)