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Виктор Ананич встретился с коллективом ГЛХУ «Быховский лесхоз»

01.07.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

В формате открытого диалога прошла встреча члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, председателя Правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Виктора Ананича с коллективом ГЛХУ «Быховский лесхоз».

Виктор Ананич встретился с коллективом ГЛХУ «Быховский лесхоз»

Беседуя в быховчанами, сенатор сделал акцент на теме разви-тия нашего государства, а также затронул широкий спектр других актуальных вопросов.

Специалистов лесхоза, в свою очередь, волновали вопросы, ка-сающиеся получения арендного жилья молодыми специалистами, условий предоставления кредитной поддержки молодым семьям.

Подробно Виктор Михайлович остановился и на возможностях системы стройсбережений, строительства по акциям и партнерским программам с застройщиками, покупки недвижимости в лизинг.

В рамках рабочей поездки на Быховщину сенатор также посетил воркаут-площадку в парке «50 лет Победы», установленную благо-даря спонсорской поддержке Правления ОАО «АСБ Беларусбанк».

Алеся Царева.

 
 
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В формате открытого диалога прошла встреча члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, председателя Правления ОАО «АСБ...
 
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