Виктор Ананич встретился с коллективом ГЛХУ «Быховский лесхоз»

Источник материала: Маяк Преднепровья

В формате открытого диалога прошла встреча члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, председателя Правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Виктора Ананича с коллективом ГЛХУ «Быховский лесхоз».





Беседуя в быховчанами, сенатор сделал акцент на теме разви-тия нашего государства, а также затронул широкий спектр других актуальных вопросов.

Специалистов лесхоза, в свою очередь, волновали вопросы, ка-сающиеся получения арендного жилья молодыми специалистами, условий предоставления кредитной поддержки молодым семьям.

Подробно Виктор Михайлович остановился и на возможностях системы стройсбережений, строительства по акциям и партнерским программам с застройщиками, покупки недвижимости в лизинг.

В рамках рабочей поездки на Быховщину сенатор также посетил воркаут-площадку в парке «50 лет Победы», установленную благо-даря спонсорской поддержке Правления ОАО «АСБ Беларусбанк».

Алеся Царева.