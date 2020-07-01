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В Лунинецком районе столкнулись Renault и Citroen: пострадал один из водителей
Источник материала: Tut.by
Один из водителей пострадал при столкновении двух легковушек в Лунинецком районе,
Происшествие случилось 30 июня, около 11.00. По предварительной информации, 69-летний водитель Citroen ехал по трассе Ганцевичи — Лунинец. Вблизи станции Дятловичи, поворачивая налево, он столкнулся со встречным Renault, которым управлял 35-летний житель Ганцевичей.
В результате ДТП пострадал водитель Citroen. C травмами различной степени тяжести его доставили в больницу.
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Происшествие случилось 30 июня, около 11.00.
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