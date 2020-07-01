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На Быховщине отметили 76-ю годовщину освобождения района от немецко-фашистских захватчиков

01.07.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Легендарная Лудчицкая высота. Священное место, политое кровью тех, чей героизм не знает забвения. Именно здесь, уже по славной традиции, быховчане отметили 76-ю годовщину освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.

На Быховщине отметили 76-ю годовщину освобождения района от немецко-фашистских захватчиков

Десятилетия хранит мемориал память о павших в годы Великой Отечественной войны. Атмосфера здесь особенная. Гордый Баян на кургане, возвышающийся над горельефом. На нем – образы пяти бойцов, высеченные из камня. И застывшие лица эти – символы мужества, славы и бессмертия.

Почтить память погибших героев, отстоявших независимость Родины, отдать дать уважения уже немногочисленным ветеранам, приближавшим Великую Победу, собрались участники торжественного митинга.

Вереница легковушек с развивающимися флагами пронеслась мимо мемориала. Автопробег стал своеобразной патриотической акцией, давшей старт мероприятию.

Быховщина сполна познала трагедию 1941-го и ужасы оккупации последующих лет. Это подчеркнул, обращаясь к собравшимся, председатель райисполкома Дмитрий Мартинович.

«С замиранием в сердце мы вспоминаем тяготы и невзгоды, которые легли на плечи наших отцов и дедов, — сказал глава районной вертикали. – Мы преклоняемся перед доблестными фронтовиками, самоотверженными тружениками тыла за огромный вклад в Великую Победу, послевоенный героизм в восстановлении народного хозяйства. Наша святая обязанность сделать все, чтобы память о Великой Отечественной войне продолжала жить вечно. Это поможет воспитывать молодое поколение в духе беззаветной любви к родному Приднепровскому краю».

Дмитрий Васильевич также пожелал землякам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

С важнейшим праздником – Днем освобождения Быховщины от немецко-фашистских захватчиков — участников митинга поздравили председатели районного совета ветеранов Михаил Козлов и районного объединения профсоюзов Наталья Приборец.

Праздничной атмосфере соответствовали и концертные номера. Их исполнили Олег Стельмах, Тамара Ога и вокальный ансамбль «Компромисс».

К Вечному огню участники митинга возложили цветы, а память о погибших в годы «коричневой чумы» почтили минутой молчания.

Подвиг народа, сражавшегося за свободу и независимость своей Родины, не знает забвения. Не померкнут в памяти отголоски Великой Отечественной, не сотрется боль в сердце за оборвавшиеся жизни.

Почет и слава тем, кто защищал свою Родину от врага. Быховщина перед ними в неоплатном долгу!

 
 
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Легендарная Лудчицкая высота. Священное место, политое кровью тех, чей героизм не знает забвения. Именно здесь, уже по славной традиции, быховчане
 
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