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Шенген будет по 35 евро. Вступает в силу соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Шенген все-таки по 35. Соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии между Беларусью и ЕС вступают в силу 1 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первое из них предусматривает снижение стоимости краткосрочных шенгенских виз для белорусов до 35 евро. Также сокращается список документов, которые необходимо подавать при обращении за визами, в том числе за многократными. Кроме того, для некоторых категорий граждан выдача визы будет бесплатной.
Что касается соглашения о реадмиссии, то Беларусь и Европейский союз отныне должны будут осуществлять обратный прием на свою территорию собственных граждан, а также граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые больше не соответствуют критериям легальности. В связи с этим Беларуси предоставляется двухлетний переходный период, а ЕС берет на себя обязательство оказывать нашей стране техническую и финансовую поддержку в этой области.
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Шенген будет по 35 евро. Вступает в силу соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС
Новости Беларуси. Шенген все-таки по 35. Соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии между Беларусью и ЕС вступают в силу 1 июля, сообщили в программе...
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