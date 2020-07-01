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Определены победители online-конкурса «#ЧитаютДетиНаТабурете»

01.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Подведены итоги online-конкурса «#ЧитаютДетиНаТабурете», посвященного Международному дню защиты детей, который проходил с 15 по 21 июня. В нем приняли участие 42 юных артиста. В целях создания равных условий для всех участников конкурс проводился в нескольких возрастных группах. В каждой из них был определён победитель. В младшей возрастной группе (4 — 6 лет) им стал Назар Плакса (5 лет) со стихотворением Роберта Рождественского «На земле безжалостно маленькой…», в средней (7 — 9 лет) — Мария Козленя (8 лет) с творческим номером «Кошкин щенок», в старшей (10 — 12 лет) — Диана Доморацкая (10 лет) с композицией «Здравствуй, лето».

Определены победители online-конкурса «#ЧитаютДетиНаТабурете»

Помимо победителей, были выделены следующие участники: Александр Урбан (5 лет) — за актёрское мастерство в исполнении творческого номера «Вот какой рассеянный» Самуила Маршака, Юрий Абрамович (7 лет) — за эмоциональную окрашенность выступления при исполнении стихотворения «Шнурок» Дмитрия Дзюбы, Ксения Июльская (8  лет) за оригинальность исполнения творческого номера «Конфетная Жрушка».

Победители online-конкурса «#ЧитаютДетиНаТабурете» будут награждены дипломами и памятными подарками, предоставленными спонсором нашего мероприятия — магазином «Магнит», а также отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи Несвижского райисполкома. Торжественное вручение состоится 3 июля в 19.00 на площадке у Бернардинского пруда  в рамках празднования мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь и 76-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Работы победителей и лучших участников вы можете увидеть на нашем сайте https://nesvizhlib.by/, а также на страницах соцсетей и на канале YouTube «Читающий Несвиж».

Анастасия СИДОРКО,

заведующий отделом библиотечного маркетинга

Несвижской центральной районной библиотеки

имени Павла Пронузо.

 


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Подведены итоги online-конкурса «#ЧитаютДетиНаТабурете», посвященного Международному дню защиты детей, который проходил с 15 по 21 июня. В нем приняли участие
 
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