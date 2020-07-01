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Ставка рефинансирования с 1 июля снижается до 7,75%
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Очередной исторический минимум. Ставка рефинансирования с 1 июля снижается до рекордных для суверенной Беларуси 7,75 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое решение было принято в 20-х числах июня правлением Национального банка. Смягчение денежно-кредитной политики обусловлено более быстрыми темпами замедления инфляции, в том числе в странах – торговых партнерах Беларуси. Регулятор уменьшил ставку на четверть процентных пункта. Соответственно, столько же с этого дня потеряют ставки по кредиту и депозиту овернайт.
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Новости Беларуси. Очередной исторический минимум. Ставка рефинансирования с 1 июля снижается до рекордных для суверенной Беларуси 7,75 %, сообщили в программе...
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